「フィン・イェルチュは非常に才能のある選手で、VfBで地位を築き、信じられないようなパフォーマンスを見せてきた。非常に高いスピードも備えている。A代表のレギュラーにまで上り詰めることができる選手だ。まだ限界には達していない」と、かつてVfBでFWを務めた同氏はSky のインタビューで語り、さらに「将来的には100パーセント、ヨーロッパのトップクラブでプレーすることになる」と強調した。

イェルチュはシュヴァーベン勢と2030年まで契約を結んでいる。伝えられるところによると、契約解除条項は存在しない。そのため、まだ20歳の同選手が今後も成長曲線を描き続ければ、売却時にはシュトゥットガルトの金庫が潤うことになりそうだ。市場価値の上昇には、代表デビューも追い風となるだろう。

ドイツ代表監督ユルゲン・クロップは、10月1日のセルビア戦、そして10月4日のアウェーでのギリシャ戦という今後のネーションズリーグ2試合に向けて、イェルチュを初めてDFBのメンバーに招集した。オランダ戦でのチームのデビュー戦では、イェルチュは出場しないことになる。第2グループのメンバーだからだ。

ユルゲン・クロップはフィン・イェルチュについて何と語ったのか？

「すぐには頭に浮かばなかった選手たちの中で、最初に目に留まったのがフィンだった」と、クロップは大きな注目を集めた初のメンバー発表の場で、VfBの若手について語った。 「だって、スタッツを見てこう思うんだ。おい、出場数、えっ？ これは何なんだ？ってね。そこで少し詳しく見てみると、並外れたDFで、とても良いプレーをしていて、並外れた身体能力があり、ボールも蹴れる選手だと分かる」

イェルチュの総合力を受け、ここ最近にはトップクラブの関心に関する緩やかなうわさもすでに出ていた。伝えられるところでは、バイエルン・ミュンヘン、リバプール、アーセナルもその中に含まれているという。ただ、Bild紙の情報によれば、VfBに具体的な問い合わせは届いていない。

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VfBシュトゥットガルトはフィン・イェルチュ獲得にいくらの移籍金を支払ったのか？

イェルチュは2025年初めに、950万ユーロで1.FCニュルンベルクからネッカー川のほとりへ移籍してきた。本職はセンターバックで、右サイドバックや守備的MFでもプレーしてきたこの選手が、実際にDFBチームでデビューを飾った場合、Bild紙によるとクラブに追加支払いが発生する。 その金額は10万ユーロ台前半とされている。

イェルチュは育成年代でも大きな成功を収め、ドイツのジュニア代表でU-17ワールドカップと欧州選手権を制覇した。さらに2025年には、1.FCケルンのサイード・エル・マラを抑えて、名誉あるフリッツ・ヴァルター・メダルのゴールドも受賞している。

一方でVfBでは、イェルチュはすでに主力に定着している。指揮官セバスティアン・ヘーネスは新シーズンの公式戦6試合すべてで、同選手を先発起用した。ここまでシュトゥットガルトでは通算57試合に出場している。