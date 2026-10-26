エンバペ、116試合目で通算100ゴールに到達
キリアン・エンバペがカンプ・ノウで行われたバルセロナ戦で2得点を挙げ、レアル・マドリーを2-1の勝利に導いた。これにより、クラブの歴史にさらに名を刻んだ。フランス人ストライカーはレアル・マドリーでの通算100ゴールに到達。クラブでわずか116試合目での達成だった。
通算100ゴールの内訳は、ラ・リーガで67得点、チャンピオンズリーグで25得点、コパ・デル・レイで4得点、クラブ・ワールドカップで2得点、UEFAスーパーカップで1得点、スペイン・スーパーカップで1得点となっている。
エンバペは太ももで合わせたシュートがコースを変えて先制点を挙げると、終盤にはエドゥアルド・カマヴィンガのアシストから追加点を決めた。
ストライカー、個人の節目よりチームの勝利を重視
記録的な速さで通算100ゴールに到達したものの、試合後のエンバペはチームとしての成果だけを見据えていた。「とてもうれしい。僕がゴールを決め、それによってチームを助けるのが好きだということは、みんな知っている」とエンバペは語った。
「でも、今日のそれは一つの細かなことにすぎないと思う。最も重要なのはチームの勝利と、僕たちが一丸となってどう勝つかだからだ」
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「この勝利はチームに大きな自信を与えるし、これからもっと多くのゴールが生まれる。だから、それほど重要なことではない」と付け加えた。
フランス人ストライカー、タイトル獲得へチームの結束を訴える
レアル・マドリーでプレーする上で求められることに触れ、エンバペはチームメイトに高い水準を維持するよう呼びかけた。「男らしく、そしてチームとしてプレーしなければならないと分かっていた」と強調した。
「今年、何かを成し遂げたいなら、チーム一丸となってやらなければならない……ここにいる選手たちを見て、クオリティーがないと言う人がいたら、それは嘘つきだ」
「結局のところ、勝って、タイトル争いに残り続けることは僕たちにとってとても重要だ」と語った。
レアル・マドリーのストライカー、ラ・リーガ制覇を見据える
マドリード加入後にピチーチ賞を2度、ゴールデンブーツを1度獲得したエンバペは、レアル・マドリーの攻撃の中心であり続けている。
フランス人ストライカーは今季、すでに公式戦で14得点を挙げている。
エンバペとレアル・マドリーは、次の日曜日に行われるサンタンデールとのアウェー戦に目を向ける。