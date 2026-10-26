共有 GOALをGoogleでフォロー

キリアン・エンバペはバルセロナ戦で勝利に貢献するゴールを挙げ、レアル・マドリーでの通算100得点という歴史的な節目に到達した。フランス人FWは、自身の記録よりもチームの団結が重要だと強調した。

広告

エンバペ、116試合目で通算100ゴールに到達

キリアン・エンバペがカンプ・ノウで行われたバルセロナ戦で2得点を挙げ、レアル・マドリーを2-1の勝利に導いた。これにより、クラブの歴史にさらに名を刻んだ。フランス人ストライカーはレアル・マドリーでの通算100ゴールに到達。クラブでわずか116試合目での達成だった。

通算100ゴールの内訳は、ラ・リーガで67得点、チャンピオンズリーグで25得点、コパ・デル・レイで4得点、クラブ・ワールドカップで2得点、UEFAスーパーカップで1得点、スペイン・スーパーカップで1得点となっている。

エンバペは太ももで合わせたシュートがコースを変えて先制点を挙げると、終盤にはエドゥアルド・カマヴィンガのアシストから追加点を決めた。

ストライカー、個人の節目よりチームの勝利を重視

記録的な速さで通算100ゴールに到達したものの、試合後のエンバペはチームとしての成果だけを見据えていた。「とてもうれしい。僕がゴールを決め、それによってチームを助けるのが好きだということは、みんな知っている」とエンバペは語った。

広告 広告

「でも、今日のそれは一つの細かなことにすぎないと思う。最も重要なのはチームの勝利と、僕たちが一丸となってどう勝つかだからだ」

Related Topics

「この勝利はチームに大きな自信を与えるし、これからもっと多くのゴールが生まれる。だから、それほど重要なことではない」と付け加えた。

フランス人ストライカー、タイトル獲得へチームの結束を訴える

レアル・マドリーでプレーする上で求められることに触れ、エンバペはチームメイトに高い水準を維持するよう呼びかけた。「男らしく、そしてチームとしてプレーしなければならないと分かっていた」と強調した。

広告

「今年、何かを成し遂げたいなら、チーム一丸となってやらなければならない……ここにいる選手たちを見て、クオリティーがないと言う人がいたら、それは嘘つきだ」

「結局のところ、勝って、タイトル争いに残り続けることは僕たちにとってとても重要だ」と語った。

広告

レアル・マドリーのストライカー、ラ・リーガ制覇を見据える

マドリード加入後にピチーチ賞を2度、ゴールデンブーツを1度獲得したエンバペは、レアル・マドリーの攻撃の中心であり続けている。

フランス人ストライカーは今季、すでに公式戦で14得点を挙げている。

広告

エンバペとレアル・マドリーは、次の日曜日に行われるサンタンデールとのアウェー戦に目を向ける。