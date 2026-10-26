バルセロナはパリ・サンジェルマンに敗れ、さらに同じ1週間のうちにレアル・マドリードにも敗北を喫したことで、大きな打撃を受けた。開幕から10連勝を飾り、シーズン当初から保っていた輝きの一部を、このカタルーニャのチームは失うこととなった。二つのビッグマッチが、アナリストたちの不安をかき立てる問題を浮き彫りにしたのだ。

フランスのメディア「RMCスポルト」の番組「アフター・フット」によると、バルセロナの近況のパフォーマンスは失望を招いた。とりわけ、差を生み出せる選手たちを擁していながら、肝心な場面でいつもの攻撃力を発揮できなかった点が指摘された。

ジャーナリストのエドガー・グルリオは、チームのプレーを見て、まるで騙されたような気分になったと述べ、バルセロナはその攻撃的なスタイルや、ラフィーニャ、ラミン・ヤマルといった選手たちの技術によって並外れた姿を見せてきたが、重要な試験で期待を裏切ったと説明した。

一方、ダニエル・リオロは、バルセロナが挙げる大きな勝利や美しいゴールが、一部の人々にそのレベルを過大評価させていると指摘し、チームのプレースタイルが評価をより難しくしている可能性があると述べた。

ラミン・ヤマルの調子の落ち込みは、懸念材料の一つとして際立っている。彼はパリ・サンジェルマン戦でゴールを決めたものの、チャンピオンズリーグではルーカス・エルナンデス、クラシコではマルク・ククレジャによる厳しいマークを受け、2試合で影響力を発揮するのに苦労した。

ジャン・ルイ・トゥールは、相手が個人マークを敷いた際にヤマルがいつものレベルを発揮できないことは問題となり得ると述べ、それも彼が選手として成長していく過程の一部だと捉えた。

こうした挫折はあったものの、バルセロナのシーズンを評価するにはまだ早い。チームはスペイン・リーグで首位に立っており、チャンピオンズリーグでの戦いを続けていくことを目指している。