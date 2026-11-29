共有 GOALをGoogleでフォロー

クリスタル・パレスのトーマス・フランク監督は、日曜日にホームでハル・シティに2-3で敗れ、プレミアリーグ最下位となった後、守備の問題を改善するには時間が必要だと訴えた。リーグ戦で指揮を執ったのはまだ2試合だと強調し、改善への自信を示す一方、痛恨の6連敗を受けて1月には選手層の強化が必要だと認めた。

広告

フランク監督、忍耐を求める

クリスタル・パレスがセルハースト・パークでハル・シティに2-3で敗れ、プレミアリーグ6連敗を喫した後、トーマス・フランク監督は忍耐を求めた。パレスは0-3とリードを許した後、ヨルゲン・ストランド・ラーセンとアダム・ウォートンの終盤のゴールで2点を返した。開幕からのリーグ戦12試合で喫した失点は30に達し、全チームで最多となっている。

守備を改善しなければならないと、いつまで言い続けられるのかと問われたフランク監督は、試合後にスカイスポーツが伝えたところによると、こう答えた。「もう少しの間は言えると思う。私がここに来てから、プレミアリーグではまだ2試合しか戦っていない」

「10試合後に聞いてくれ」

さらにこう続けた。「以前と今の一つひとつのセットプレーを見比べれば、細かな部分で改善が見られるはずだ。サッカーは結果がすべてで、ゴールやスコア、守備面が重要なのは分かっている。だが、その質問は10試合後にしてほしい。その頃には改善しているはずだ」

フランク監督はスカイスポーツに対し、ハルが両ゴール前で見せた決定力にも言及。「話はとても単純だ。私たちは得点できているのだから、守備をもっと良くする必要がある」と付け加えた。

広告 広告

1月の補強が必要に

パレスはマルク・グエイとマクサンス・ラクロワの後釜を獲得しなかった代償を払っているのかと問われたフランク監督は、選手層の強化が必要だと認めた。「それについては、もっと調べる必要がある。ここに来てまだ2週間なので、何と言えばいいか、その件について的確な答えを出すにはまだ時間が必要だ。言えるのは、私たちは4つの大会を戦っており、それは非常に負担が大きいということだ。それを踏まえると、補強は必要だ」と語った。

クラブは 1月に3選手を獲得してフランク監督を支援する準備がある と報じられている。

降格への警鐘

パレスは勝ち点7で最下位に沈んだままだ。スカイスポーツによると、過去に開幕12試合で30失点を喫した6チームのうち、5チームが降格している。FWストランド・ラーセンはこの試合内容を「恥ずかしい」と評し、同局に「今日は勝たなければならない試合だったと思う。それなのに0-3とリードされるなんて恥ずかしい」と語った。さらなる苦境に陥るのを避けるため、フランク監督のチームには早急な立て直しが求められる。