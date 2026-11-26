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ACミランが、クラブ史に残る勝利を収めたアテネに戻ってきた。ギリシャの首都で重要なヨーロッパリーグの一戦を迎えるにあたり、クラブのレジェンド、フィリッポ・インザーギは、リヴァプールを相手に自身の2得点で欧州制覇を成し遂げた2007年の夜を振り返った。

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栄光の地アテネに再び

重要な欧州の一戦に向けて現在のACミランの選手たちがアテネに到着し、クラブが2007年にチャンピオンズリーグを制した記憶がよみがえる。その時代を得点への嗅覚で彩ったインザーギが、クラブレベルの頂点に立った街へ戻ることへの思いを明かした。ミランは現在、ヨーロッパリーグで4試合を終えて勝ち点わずか3と苦しい状況にあり、 対戦相手のオリンピアコスは無敗で勝ち点10を獲得している 。

「アテネでは、キャリアで最も素晴らしい夜の一つを過ごした。あの街には特別な思い出がある。だから、いつまでも僕の心の中で特別な場所であり続ける」とインザーギは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。

優勝後、10日間眠れず

2007年の決勝は、2005年のチャンピオンズリーグ決勝でリヴァプールに痛ましい敗北を喫したミランにとって、雪辱を期す一戦だった。2005年の決勝では前半を3-0で折り返しながら、イスタンブールでリヴァプールの驚異的な反撃を許し、PK戦の末に敗れていた。

2007年の決勝前を振り返り、インザーギは「試合を待っていた時のことを覚えている。あの決勝がどれほど重要か分かっていたし、特別な夜になるかもしれないと感じていた」と話した。試合中の場面では、2点目が最も印象に残っているという。「2点目が一番だ。優勝が本当に近づいたと実感した瞬間だった」。その一戦への思いは強く、祝勝の熱気が収まった後も、成し遂げたことを現実として受け止めるのに時間がかかった。

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「10日間眠れなかった。夜中に目を覚まして、決勝も自分のゴールも夢だったのではないかと考えていた」と元イタリア代表は明かした。

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ワールドカップとチャンピオンズリーグの栄光を比較

クラブとイタリア代表の両方で成功を収めたインザーギは、2006年にはイタリア代表としてワールドカップも制している。これはイタリアにとって、世界の舞台での直近の優勝だ。ストライカーとして大会に貢献し、チェコ代表に勝利したグループステージの試合ではゴールを挙げた。この二つの成功のどちらが自身にとってより重い意味を持つのか、問われることも多い。

「二つは異なる思い出だ。どちらも僕のサッカー人生を豊かにしてくれた。ワールドカップ優勝は、どんなサッカー選手にとっても最高の栄誉だ。一方で、アテネはミランの歴史にとって特別な意味があった。僕がスタンドから見ていた、あの悔しい決勝の後だったからね。でも今回はピッチに立ち、勝利に貢献できた。運命が僕に二度目のチャンスを与えてくれて、その結果は今みんなが知っている通りだ。ただ、あの二つの栄光の夜に順位をつけることはできない。それぞれの偉業が、僕にとって違う意味を持つからだ」とインザーギは説明した。

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現在のミランへメッセージ

自身の思い出から現在のミランが直面する課題へと話題を移したインザーギは、ゲオルギオス・カライスカキス・スタジアムでの試合を前に選手たちを鼓舞した。ミランは現在、ヨーロッパリーグで28位と次のラウンドへの進出圏外にいる。大会で勝ち進む望みを取り戻すには、今日の試合での勝利が重要だ。

「ミランでは素晴らしい年月を過ごした。ファンとの絆はゴールや勝利だけでなく、常に全力を尽くそうとしたことからも生まれた。そのすべてが時を経ても残っていると知るのは、僕にとって本当に大きな意味がある。選手たちには強い気持ちで試合に臨み、欧州での素晴らしい夜を楽しんで帰ってきてほしい。あのユニフォームがどれほど大切か、こういう試合でファンがどれほど期待しているか、僕は知っている。チームがファンに喜びと勝利を届けられることを願っている」とインザーギは締めくくった。