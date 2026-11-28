共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、選手不足を受けて先発に複数のサプライズを用意した。ハンブルガーSV戦ではサシャ・ボエ、バラ・ンディアイ、ノア・コジョ＝エヴォラの3人が今季初先発する。

バイエルンでは現在、多くの主力が欠場している。主将マヌエル・ノイアーをはじめ、アルフォンソ・デイヴィス、マイケル・オリーズ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイブライ、ジャマル・ムシアラ、ハリー・ケインが負傷で離脱中だ。ムシアラは大きな議論を呼びながら復帰を果たしたばかりだったが、 筋繊維断裂により再び欠場を余儀なくされている 。

HSV戦のゴールマウスには、予想どおりノイアーに代わってヨナス・ウルビヒが再び立つ。右サイドバックではサシャ・ボエが先発する。売却候補となっているボエは、短時間の出場が5試合続いた後、今季初めて先発に名を連ねた。4バックの残りはヨナタン・ター、キム・ミンジェ、ヨシプ・スタニシッチが務める。火曜日にOSCリールに1-2で敗れた試合からの変更は4人で、ダヨ・ウパメカノはベンチスタートとなる。

コンパニ監督はヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、トム・ビショフ、バラ・ンディアジェという中央のMF4人を起用。このうち1人が左サイドに入り、おそらく18歳のセネガル人選手がその役割を担う。ンディアジェは今季ここまで3試合に出場しているが、プレー時間は合計わずか4分だ。右ウイングでは、 1.FCケルン戦（1-1）とリール戦での非常に低調なパフォーマンスを経て 、レナート・カールが再びプレーする。

広告 広告

前線では、ケインに加え、その代役候補であるサイバリとニャブリも不在のため、コンパニ監督はノア・コジョ＝エヴォラを初めて先発起用する。19歳のフランス人選手は直近の2試合でも途中出場したが、目立った活躍はできなかった。今季のレギオナルリーガ・バイエルンでは、ここまで14試合に出場して4得点1アシストを記録している。リール戦でセンターフォワードとして期待に応えられなかったコンラート・ライマーは、ナサニエル・ブラウン、伊藤洋輝と同様、HSV戦ではウパメカノとともにベンチからスタートする。

16歳のFWバスティアン・アソモも、18歳のブラジル人MFマイコン・カルドーゾとともにベンチ入りした。

バイエルン、HSV戦の先発メンバー

ウルビヒ、ボエ、ター、キム、スタニシッチ、キミッヒ、パヴロヴィッチ、カール、ビショフ、ンディアイ、コジョ＝エヴォラ。あの若者に自分のスペースを与えたい