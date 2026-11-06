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16歳の逸材JJ・ガブリエルがオールド・トラッフォードを去る可能性が高まる中、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリーとの重大な法的争いに備えている。ガブリエルは今季、プレミアリーグの同クラブと事実上関係を断っており、その後、レアル・マドリーへの加入に合意したと報じられている。

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ユナイテッド、無断離脱した逸材に困惑

ガブリエルは9月、正式に移籍を要求し、オールド・トラッフォードの首脳陣を驚かせた。16歳のガブリエルはそれ以来、クラブでプレーしておらず、ユナイテッド関係者による度重なる連絡にも応じず、連絡を完全に絶っている。スペインへ移ったガブリエルは、バルセロナのカステルデフェルスで自主的にコンディションを維持している。

移籍を望む背景には、トップチームでの出場機会が不足しているとの認識から募る焦りがある。さらに、このアタッカーは近年のユナイテッドの全体的な方向性にも懸念を抱いていると報じられており、成長には新たな環境が必要だと結論づけた。

ガブリエル争奪戦はレアル・マドリーがリード

高く評価されるFWには、欧州の強豪クラブが相次いで関心を示した。バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマン、バルセロナがいずれも獲得に強い関心を示したが、最終的にレアル・マドリーが争奪戦を制した。

スペインからの報道によると、レアル・マドリーは好条件の3年契約を提示した。提示された契約は年額85万ポンドを超えるとみられ、家族と代理人のアリ・バラトが緊密に関わってまとめたものだという。

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欧州大陸への移籍を円滑に進めるため、ガブリエルは10月に16歳の誕生日を迎えた後、欧州連合（EU）のパスポートを取得した。しかし、正式な交渉はまだ始まっておらず、ユナイテッド関係者にはレアル・マドリー側からも選手の関係者からも直接の連絡はない。

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適正な補償金を巡る争い

ガブリエルは退団を望んでいるものの、選手登録は依然としてユナイテッドが保持している。クラブは欧州屈指の才能を名ばかりの金額で手放すつもりはない。2022年にガブリエルがキャリントンに加わって以来、その育成に多額を投じてきただけに、クラブは16歳の振る舞いに強く失望している。

FIFAの通常の規定では、アカデミー選手の国境を越える移籍で発生するトレーニング補償金は少額で、推定10万～30万ポンドにとどまる。ユナイテッドは、この金額がガブリエルの実際の市場価値を大幅に下回ると主張している。

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そのため、『Manchester Evening News』によると、ユナイテッドは法的手段に訴える用意がある。若手選手の移籍市場では競争がますます激しくなっている。今年に入り、リオ・ングモハを巡ってリヴァプールにチェルシーへの280万ポンドの支払いが命じられた国内の裁定も、その一例だ。ユナイテッドはこうした前例を挙げ、適切な金額を要求する方針だ。

複雑な退団交渉へ

ガブリエルの行き先はベルナベウになるとみられるが、早期決着の可能性は低い。ユナイテッドが法的措置を辞さない姿勢を示していることで、補償金を巡る争いが長期化する可能性がある。移籍が正式に認められるまで、16歳のガブリエルは長期間プレーできない状況に置かれるかもしれない。

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オールド・トラッフォードの首脳陣は今後、レアル・マドリーからの正式な連絡を待つか、アカデミーの有望選手に対する十分な補償を確保するために先手を打って手続きを始めるか、判断しなければならない。