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コヴェントリー・シティの14歳のファンが、土曜日にコヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナで行われたプレミアリーグの試合中、亡くなったブラッドリー・ロウリーさんの写真を使ってサンダーランドのサポーターを挑発し、警察に自ら出頭した。ブラッドリーさんの母ジェマ・ロウリーさんは、その行為に胸が張り裂ける思いだとしながらも、生きていれば息子と同じ年齢になる少年に憎しみを向けないよう呼びかけた。

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コヴェントリーのファン、ローリーさんの写真を使いサンダーランドサポーターを挑発

『talkSPORT』によると、コヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナで行われたコヴェントリー対サンダーランドの一戦で、コヴェントリーが3-1で勝利した際の出来事を捉えた動画がSNS上で拡散した。動画には、10代の少年が携帯電話に表示したローリーさんの写真を指さし、アウェー席のファンを挑発する様子が映っていた。

サンダーランドの幼いサポーターだったローリーさんは、希少で進行の速いがんであるステージ4の神経芽腫により、2017年に6歳で亡くなった。クラブのマスコットとなり、当時サンダーランドのストライカーだったジャーメイン・デフォーと親しい絆を築いた。家族は、米国でしか受けられない治療のために130万ポンドを集めた。

ウェスト・ミッドランズ警察、14歳の少年が自ら出頭したと発表

コヴェントリーは動画の存在を知ると速やかに対応し、声明を発表した。「コヴェントリー・シティFCは、サンダーランドとのプレミアリーグの試合中に起きた出来事に関連して、SNS上で拡散している動画を把握しています。クラブは不快感を与える行為を容認せず、適切な対応を判断するため関係当局と連携します」

その後、ウェスト・ミッドランズ警察は少年が自ら出頭したと発表した。声明では「昨日午後（10月31日）のコヴェントリー・シティとサンダーランドのプレミアリーグの試合で起きた出来事を映した動画がSNS上で拡散していることを把握しています」と説明。「徹底した捜査を開始しており、14歳の少年がその後、自ら出頭しました。適切な時期に事情を聴く予定です。この動画が地域社会と被害者の家族に動揺と憤りをもたらしたことを理解しています。警察官は捜査の進捗を伝え、両クラブとも緊密に協力しています」と続けた。

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ジェマ・ローリーさん「がんで亡くなった子どもをあざけるのは冗談ではない」

2017年8月、NHSが費用を負担しない治療や医療機器のために資金を集める家族を支援するブラッドリー・ローリー財団の設立に携わったジェマさんは、財団のページで反応した。「私の大切な息子には、憎しみではなく愛とともに記憶される資格があります。昨日、コヴェントリーのファンがブラッドリーの写真を使い、サンダーランドのサポーターを挑発しました。ブラッドリーの母親として、本当に胸が張り裂ける思いです。しかも、私のお気に入りの写真の一枚でした。あの笑顔を見てください。あの日のことは昨日のように覚えています。息子はとても幸せで、心から楽しんでいました。そんな時間はめったになかったからこそ、かけがえのないものでした。

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「ブラッドリーの短い人生の多くは、がんとの闘いと、どんな子どもも経験すべきではない治療に費やされました。あんなに美しい思い出が残酷な形で使われるのを見ると、本当に胸が痛みます。私たちはサンダーランドのホームにもアウェーにも足を運ぶ、サッカー好きの家族です。サッカーでの冗談は構いません。でも、がんで亡くなった子どもをあざけるのは、冗談とは言えないのではないでしょうか。クラブが適切な対応を取り、少年の家族が、自分の行動がどれほど人を傷つけたか理解できるよう助けてくれることを願っています。彼に憎しみを向けてほしくはありません。どうか、どうかやめてください。ただ、この出来事から学んでほしいのです。あの写真には、言葉では言い尽くせないほど愛された小さな男の子と、毎日彼を恋しく思う家族がいます。ブラッドリーを擁護し、私たちにたくさんの愛を示してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんが思う以上に、私たちの支えになっています」

少年は今後どうなるのか？

その後、ジェマさんは、少年が身柄を拘束されているとウェスト・ミッドランズ警察から伝えられたと明かした。「少年はまだ14歳だとも聞きました。ブラッドリーが今も私たちと一緒にいたら、同じ年齢です。だからこそ、皆さんには自分たちで対処しようとしたり、この少年や家族に憎しみや脅迫、危害を向けたりしないよう、強くお願いしたいのです。彼の行動はとても傷つく、つらいものでしたが、彼自身もまだ子どもです。

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「警察とコヴェントリー・シティFCの双方が彼と話をする予定です。それによって、自分の行動の重大さと、このような言葉や行動が家族や友人に与え得る深刻な影響を理解してくれることを心から願っています。憎しみに、さらなる憎しみで応えてほしくありません。それはブラッドリーが大切にしていたことではありませんし、ブラッドリーの名の下に私が望むことでも決してありません。この少年が今回のことから非常に大切な教訓を学び、二度とあれほど残酷なことをする前に、よく考えてくれることを願うばかりです」