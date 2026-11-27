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ボーンマスのマルコ・ローゼ監督は、バイタリティ・スタジアムで歴史的な欧州の一夜を演じた選手たちへの称賛を惜しまなかった。先制を許し、10人となりながらも、セルタ・ビーゴに2-1で逆転勝利。欧州で存在感を高める結果となった。

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ボーンマス、セルタに逆転勝利

ローゼ監督の下で驚異的な変貌を遂げたボーンマス は木曜日、公式戦10連勝を達成し、さらなる高みに到達した。ヨーロッパリーグのリーグフェーズでセルタとの難しいアウェー戦に臨んだが、前半にバフォデ・ディアクティエが退場。1点を追い、数的不利にも陥ったボーンマスにとって、厳しい状況となった。

しかし、後半に反撃を見せ、アルバロ・ロドリゲスとラヤンのゴールで試合をひっくり返した。ローゼ監督は、苦境でも敗北を受け入れなかった選手たちの精神的な強さをたたえた。試合後、ドイツ人指揮官は「何というチーム、何という闘志、何というエネルギーだ」と語り、「1人少なくなり、1-0でリードを許した後だけに、本当に誇らしい」とBBCラジオ・ソレントに話した。

戦術的な柔軟性と個々の活躍

逆転勝利をもたらしたのは気力だけではない。ローゼ監督は退場後、チームのバランスを保つために重要な戦術変更を施した。その中で際立ったのがデイヴィッド・ブルックスだ。守備の穴を埋める役割を任され、予想を超える働きを見せた。ウェールズ代表選手の柔軟性により、ボーンマスは後半、陣形を保ちながらカウンターでも脅威を与え続けた。

ローゼ監督は、この勝利で重要だったのは決まった戦術の形よりも、苦しい場面で選手たちが力を発揮したことだと認めた。「タイ（タイラー・アダムス）に言ったんだ。戦術やフォーメーションなどが重要ではない時もある、と」と説明し、「1人少なくなった時、ブルックシーは素晴らしい仕事をした。まるで10年間そのポジションでプレーしてきたかのように、右のディフェンダーを務めた。適切なタイミングで変更を加え、全員が非常に高いレベルで役割を果たした」と続けた。

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流れを変えた同点弾と勝利への信念

転機は後半開始間もなく訪れた。ボーンマスが同点ゴールを決め、試合の心理的な流れは一変した。スコアが並ぶと、数的不利にもかかわらず、イングランドのチームは勢いを取り戻したかのように高い位置からセルタにプレッシャーをかけた。ローゼ監督は、後半早々のゴールが、その後も攻め続けて決勝点を奪うきっかけになったと強調した。

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「ハーフタイム後、最初のゴールで流れをつくり、そこからは最後まで攻め続けた」と、元RBライプツィヒ指揮官は付け加えた。そして、勝利を決めたのは選手たちの信念だったと語った。「勝利を信じることを決してやめなかった。だからチームには心から、本当に心からおめでとうと言いたい」

ボーンマスに休む暇はなし

ローゼ監督と選手たちに、欧州での快挙を喜ぶ時間はほとんどない。ボーンマスは日曜日、クレイヴン・コテージでのフラム戦でプレミアリーグに戻る。公式戦10連勝の勢いを、国内でも維持したいところだ。

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その後は12月10日木曜日、ヨーロッパリーグの次戦でヴィクトリア・プルゼニをホームに迎える。ホームでさらに勝利すれば、ローゼ監督率いるチームは上位8位以内と決勝トーナメントへの自動進出をほぼ手中に収めることになる。