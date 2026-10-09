ガラタサライが土壇場でカスムパシャ相手に勝ち点3を手にした。ハーフタイム時点では何の問題もなく、アブデュルケリム・バルダクジュのゴールで妥当に1-0とリードしていた。後半はルーカス・トレイラが退場となり、その直後にジェスラン・ラク＝サキに同点弾を許して、完全に流れが悪くなったかに見えた。それでも90分にバリシュ・アルペル・ユルマズが10人のガラタサライに大きな歓喜をもたらした。マリオ・レミナはアディショナルタイムにダメ押しの1点を決め、3-1とした。

ガラタサライではエースFWオシムヘンがベンチスタート。ナイジェリア代表FWに代わって前線にはデニズ・ギュルが入った。レロイ・サネも同じく控えスタートとなり、一方でラファエル・レオンや元アヤックスのダビンソン・サンチェスらが先発メンバーに名を連ねた。

ガラタサライは前半を支配し、必要なだけのチャンスを作り、守備でもほとんど相手に何もさせなかった。カスムパシャはこのまま0-0で前半を終えるかに思われたが、そこで1-0となる。アブデュルケリムがアレクセイ・バトラコフの正確なクロスを頭で決めた。

その先制点から間もなく、トレイラが抜け出した相手選手を倒し、一発退場でピッチを後にしたことで、ガラタサライは10人で戦うことになった。

ガラタサライは守備を立て直すため、すぐにレミナとエレン・エルマルを投入したが、わずか1分後にはスコアボードに同点が刻まれた。

ケリム・デミルバイのCKは最初は実を結ばなかったが、こぼれ球が思いがけずラク＝サキの足元へ転がる。ガーナ人FWは高い弾道のシュートで決め、1-1とした。

勝ち点を取りこぼす流れになりかけたが、90分にバリシュが再びリードをもたらした。カスムパシャのひどい守備の後にボールを拾ったアタッカーは、左足で流し込んで2-1。途中出場のレミナはアディショナルタイム深くに入ってから、さらに3-1とした。

この苦しみながらの勝利により、ガラタサライは勝ち点16で首位に立っている。ただし、アメドスポルが土曜日にゲンチレルビルリイに勝てば、イスタンブールのクラブを再び上回る可能性がある。







