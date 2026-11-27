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アレックス・スコットは、10人でセルタ・ビーゴに逆転勝利を収めたボーンマスが、ヨーロッパリーグ優勝を夢見ていると明かした。クラブの欧州大会での歴史に残る勝利で、ボーンマスは同大会5戦全勝。欧州の主要タイトル獲得への期待が高まっている。

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スコット、欧州タイトル獲得を見据える

ヨーロッパリーグで全勝を維持し、決勝トーナメント進出に一歩近づいたボーンマスが、欧州での成功を夢見ている。 スペインでの劇的な逆転勝利 を受け、MFアレックス・スコットはクラブの大きな目標を隠さなかった。イングランド代表でもあるスコットは、チームには来年5月にフランクフルトで行われる決勝まで勝ち進む力と自信があると考えている。イングランド南部沿岸に本拠を置くボーンマスは、これまで主要タイトルに恵まれず、2014-15シーズンのチャンピオンシップ優勝が現在も最大の実績となっている。

「もちろん、それが自分たちの夢だ。サッカー選手になりたいと思って育てば、タイトル獲得を夢見るものだ。このクラブがどこから出発し、今どこまで来たかを見てほしい」と、スコットは『TNT Sports』のインタビューで語った。「このクラブが今の場所にたどり着くまで築き上げてくれた全員を称えたい。選手にとって、このクラブのためにピッチでプレーできるのは夢のようなことだ。上位8チームに入って突破するには、まだ勝利が必要だ。その後はさらに勝ち進むことに集中し、できれば優勝したい」

ボーンマス、欧州大会の歴史に名を刻む

ボーンマスはセルタとの苦境を乗り越え、欧州大会での歴史に名を刻んだ。開幕から全勝を続けてきた戦いぶりは、一時崩れかけた。イアゴ・アスパスのゴールで1点を追うなか、前半途中にバフォデ・ディアキテが退場。10人となったアウェーチームは、厳しい戦いを強いられた。

それでもボーンマスは屈せず、後半にアルバロ・ロドリゲスとラヤンのゴールで逆転。公式戦でクラブ記録となる10連勝を達成した。 今季5戦5勝を挙げている唯一のクラブにもなったボーンマス は、予選を除き、インターシティーズ・フェアーズカップを含む欧州大会で初戦から5連勝を達成した史上3チーム目となった。過去に達成したのはニュルンベルク（1961-62シーズン）とアララト（1972-73シーズン）だけだ。

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ハーフタイムの戦術変更が逆転の鍵に

スコア上は鮮やかな逆転劇だったが、スコットによると、ボーンマスはディアキテの退場直後、状況に対応できず苦しんだという。11人で戦うことを前提とした当初の戦い方を続けたため、セルタに守備を何度も突破された。ハーフタイムにコーチ陣が修正し、チームを立て直した。

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「厳しかった」とスコットは認めた。「10人になってからも、11人でやろうとしていたことをそのまま続けてしまい、相手に何度も崩された。至るところにスペースがあったから、フォーメーションや布陣、プレスのかけ方を少し変えた。修正した監督とコーチ陣を称えたい。その後はピッチに出て、このチームの持つ強さを示せた」

セルタ戦で試合勘を取り戻すスコット

スコットはイングランド代表での活動中に太ももを負傷し、当初は最大8週間の離脱が見込まれていたが、予定より早く復帰した。セルタ戦は復帰後2試合目。クラブの欧州での挑戦に貢献したいスコットにとって、厳しいアウェー戦は試合勘を取り戻す重要な機会となった。

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厳しい一戦で貴重な出場時間を重ねたスコットは、今後の連戦を見据えつつ、まだ本来の感覚を取り戻している途中だと認めた。「チームのプレーを見るのは楽しかったし、早くピッチに戻りたかった」と続けた。「自分にとって良い試合だった。厳しい試合でさらにプレー時間を重ねられたし、パフォーマンスもまずまずだった。数カ月離れていたことは、おそらく見て分かったと思う。それでもピッチに戻れてうれしいし、これからの数試合が楽しみだ」