金曜日の夕方、ロシェン・プロリーグ第27節で行われたアル・イッティハド対アル・ハズムの試合で、アブドゥルラフマン・アル・アブード選手が再び輝きを取り戻した。彼は卓越したパフォーマンスを見せ、その技術力を発揮して試合の流れに大きく貢献した。

アブードは後半64分に途中出場し、ポルトガル人監督セルジオ・コンシサオがアル・イッティハドの攻撃陣を強化しようとした試みの一環だった。

そして実際、アブードは後半72分、アルジェリア人選手フサム・アワールからの魔法のようなパスを受け、この試合の先制ゴールを決めた。

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これはアル・アブードにとって今シーズン全大会通じて初のゴールであり、彼はここ最近、ポルトガル人監督による起用外や怪我に明らかに苦しんでいた。

アル・アブードが最後にゴールを決めたのは2025年5月15日、昨シーズンのロシェン・リーグ第32節でアル・ライードのゴールを揺らした時だった。当時は、元フランス人監督ローラン・ブランにとって最も重要な切り札の一人であった。

10ヶ月ぶりに復帰したアル・アブードは、今シーズン初の得点を挙げ、不安定な成績と明らかな低迷、さらには解任の危機に直面しているコンシサオ監督のチームに活力を吹き込んだ。







