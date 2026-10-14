1.FCケルンで新たな「パートタイムの仕事」？ サイード・エル・マラへのさらなる譲歩か？

最終的に予想外の形でケルンに残留し、大幅な昇給と名誉ある背番号10も手にしたエル・マラには、今後さらに自身をアピールする機会が訪れそうだ。『シュポルト・ビルト』によると、この逸材にはピッチ上でさらなる自由が約束された。ポジションに縛られず、持ち味をより発揮できるようにするためだ。

週末に行われたボルシア・メンヒェングラートバッハとのダービーでの歓喜に沸く勝利（2-1）でも、エル・マラが名目上のポジションである左ウイングにあまりとどまらず、場面によっては明らかに中央寄りでプレーしていたことが見て取れた。同誌はこれを「パートタイムのストライカー役」と表現している。ケルンは現在、タイス・ダリンガ（26歳／十字靱帯断裂）とラグナル・アヘ（28歳／筋線維断裂）の欠場により、前線に深刻な問題を抱えているためだ。

この工夫は、グラードバッハ戦でも奏功した。エル・マラの決勝点で勝利した後、敗れていれば職を失っていた可能性もあるヴァグナー監督は、こう説明した。「サイードには自分のチャンスをつかんでほしい。外に立っていて、ウイングで難なく守られてしまうと、しばしば苦労する。そこで2人がかりで対応されるからだ。でも、中央から外へ流れることができれば、そう簡単には守れず、スペースも見つけやすくなる。彼にそうした自由を与えなければならない。より中央のポジションに置くことで、そうしたプレーを促せるなら、選手としてさらに良くなる」

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サイード・エル・マラがストライカーに？ まったく初めての役割ではない

もっとも、エル・マラは前シーズンにも一部でその役割を担っており、この発想はヴァグナー監督だけのものではない。「ストライカーたちが離脱した後、サイードはすぐに、またそのポジションの候補になれるかと尋ねてきた。そこでのプレーを心地よく感じていて、さらに成長したいと思っているからだ」と、ケルンの指揮官は強調した。

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エル・マラはグラードバッハ戦で、公式戦通算5試合目にして今季2点目を記録した。また、代表ウィーク中には、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップの下で代表デビューも果たしている。

エル・マラはケルンで、次の成長段階へ進むことを望んでいる。当初は今夏、トップクラブへの移籍を通じてそれを実現しようとしていた。一時はドルトムントが最有力候補とみられていたが、移籍金を巡るケルンとの厳しい交渉の末に撤退。その後、エル・マラは2031年までの契約に署名した。契約解除条項はない。



