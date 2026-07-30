最初のオファーによって、ボルシアはケルンで大きな怒りを買ったようだ。先週の提示額は、総額5000万ユーロとみられる要求額を明らかに下回っていたとされる。それでも最近では、ドルトムントではこの数日中に取引が成立するとの強い楽観論が広がっていると報じられていた。

ただ、ボルシアの立場からすれば、それは重要なことでもあるようだ。さらに『Bild 』の別報道によれば、FC首脳陣は内部で、移籍が移籍期間終了間際までもつれ込むようであれば、要求している5000万ユーロでさえ、いずれ十分ではなくなるとの認識で一致しているという。

というのも、大聖堂の街のクラブにとっては、移籍市場の終盤になってから後任候補を見つけることが大幅に難しくなるからだ。ケルンの編成担当ティム・シュタイドテンは「結局は時間の問題でもある。移籍市場閉幕の2日前になって初めて資金が入ってきても、その時点では何の価値もない」と説明した。さらに、ケルンが適切な後任を見つけたとしても、放出元クラブが新たな資金力を把握しているため、より高い移籍金を支払わなければならないという。

また、シュタイドテンはケルン側に行動を急ぐ必要はないことも明確にした。「我々はまったく落ち着いている。ザイドは1.FCケルンの選手で、本人も非常に心地よく感じているし、我々もザイドとともに非常に心地よく感じている。したがって、現時点で他のことを話す理由はまったくない」

数週間前から合意済み？ エル・マラには大幅昇給の可能性

一方、エル・マラ本人はすでにドルトムントと話し合いを行っているだけでなく、ケルンの『Express』によれば、舞台裏では首脳陣と数週間前から合意に達しているという。

また母のサブリナ・エル・マラも、チャンピオンズリーグでの展望が欠けていたことを理由にブレントフォードFCへの移籍を破談にしていたとみられるが、ドルトムント首脳部と緊密に連絡を取り合っているようだ。

うわさによれば、関係者全員がすでに契約の詳細についても合意しているという。それによると、この19歳はドルトムントで5年契約を受け取る見込みだ。さらに、左ウイングの同選手には初年度に550万ユーロの年俸が用意され、その後は850万ユーロまで上昇する可能性があるとされている。

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BVB、ニュース：ケスラーがエル・マラ移籍に含み

本人をめぐる騒動にもかかわらず、エル・マラはトレーニングピッチではそうした様子を一切見せていないと、スポーツ担当マネージングディレクターのトーマス・ケスラーは『Kicker 』のインタビューで強調した。「彼は毎日とてもプロフェッショナルに取り組み、全力を尽くしている。そして我々にとって、並外れたポテンシャルを持つ選手だ」

そのポテンシャルがある以上、ケスラーにとっても「他クラブがそういう選手に関心を示し、さまざまな憶測が飛ぶ」ことはほとんど驚きではないという。ただし、FC首脳が重要視しているのは次の点だ。「状況に変わりはない。ザイドは我々の選手であり、長期契約を結んでいる」。そして今は「我々の前にあるものに集中したいし、ザイドがチームの重要な一員であることをうれしく思っている」と語った。

ただこの会話の中で、ケスラーは同時に移籍の可能性も意図的に残した。「原則として言えるのは、我々は常に1.FCケルンの利益にかなう形で決断を下すということだ。スポーツ面と経済面の条件がともに完全に納得できるタイミングがいつか来るのであれば、当然ながら我々もそれに向き合うことになるだろう」。同氏によれば、その時は現時点ではまだ来ていない。