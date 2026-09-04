イングランドのリバプールは金曜日、サンテティエンヌからフランス人の若手ディフェンダー、ジリアン・ヌゲサンの獲得を発表した。同選手は来年1月に正式にチームへ加入する予定で、有望な若手を補強するというクラブの計画の一環となる。

リバプールは公式サイトで、18歳のヌゲサンがイングランドのクラブでのプレーを始める前に、フランス・リーグ・アンの1クラブであるスタッド・ブレストへのレンタルを満了する予定であることを明らかにした。

ヌゲサンはサンテティエンヌの育成部門で段階的に成長し、2025年1月にトップチームでの出場機会を得た。それ以降は13試合に出場し、その中で1得点を記録している。

国際舞台では、このフランス人ディフェンダーは昨年チリで開催されたU-20ワールドカップに自国の若年代表として出場し、同大会でフランス代表が4位に入賞することに貢献した。

また、ヌゲサンは昨夏のU-17欧州選手権でも4得点を挙げて注目を集め、同大会のベストイレブンに選出された。これはフランスの最も傑出した若手有望株の中で彼が占める地位を示すものである。

リバプールによるヌゲサンの獲得は、若い選手への投資を進めるというクラブの方針の一環であり、イングランドサッカーの環境へ移る前に、フランス・リーグでさらに成長を続ける機会を彼に与えるものとなっている。