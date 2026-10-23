1月に退団か：「非公式会談」がバルセロナのスター選手の将来に疑念を呼ぶ

バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコが、フランス人ディフェンダー、ジュール・クンデの代理人ジョナサン・キベと非公式の会談を行い、ここ数カ月で調子を落とし、レアル・マドリード戦のクラシコ出場を脅かすフィジカル面の問題を抱える同選手のカタルーニャのクラブにおける状況について話し合った。

スペイン紙『スポルト』によると、デコは代理人がバルセロナに滞在していることを利用し、昨日キベと昼食を共にしたという。この会談は、クンデの状況、今季の成長ぶり、チーム内での役割、さらに負傷からの回復状況について、双方が見解を交わす機会となった。

同紙は、会談の詳細と双方の立場を把握するため、フランス人ディフェンダーの関係者およびクラブ内部の情報筋に接触したと説明した。選手の関係者はこの会談を彼のスポーツ面での状況を確認する場だったと表現し、会談中に売却の可能性や移籍のオファーを受けたことについて話し合われたことを断固として否定したという。

この会談は、クンデがバルセロナ加入以降で最良とは言えない時期を過ごしているさなかに行われた。ここ数カ月のパフォーマンスがクラブ内で一部疑念を招いており、同時にフィジカル面の不調を抱えて次のクラシコへのコンディションが脅かされている。出場が完全に除外されてはいないものの、試合に出る可能性は厳しいと見られている。

バルセロナはオファーの検討を排除せず

クンデの関係者が昼食の場で移籍市場における彼の将来について話し合ったことを否定したにもかかわらず、『スポルト』は、バルセロナに近い情報筋がここ最近の同選手のレベルについて疑念があることを認めたと明かした。ただしクラブは、フランス人ディフェンダーが加入以降にもたらしたものを依然として高く評価しているという。

クンデは欧州移籍市場で良好な地位を保っており、その名には重要な市場価値がある。それゆえにバルセロナは、いかなる可能性のあるオファーにも耳を傾け、クラブの選手評価に見合う大きな金額のオファーが届けば内部で検討する姿勢を取っている。

同紙は、将来のオファーに対するバルセロナの潜在的な立場と、今回の会談の内容とを切り離して考える必要があると強調した。選手の関係者は、会談で彼の移籍市場における将来には触れておらず、スポーツ面での状況と回復の進み具合の確認にとどまったと断言している。

クラシコはクンデにとって厳しい試練

同時に、クンデはフィジカル面の問題を解消し、できるだけ早くハンジ・フリック監督の構想に戻ることに集中しているが、レアル・マドリード戦に出場できるかどうかについては大きな疑念が残っている。

仮にフランス人ディフェンダーが試合のメンバー入りを果たせたとしても、出場時間を得るのは難しいと見られる。とりわけパリ・サンジェルマン戦でチャビ・エスパルトが見せた力強いパフォーマンスがその理由であり、これによりコーチングスタッフは、クンデのコンディションをめぐる不透明さの中で頼れる代役を手にしている。