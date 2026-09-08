レアル・マドリードが再び「バロンドール」の話題と結びつくこととなった。それは同クラブが候補から外れていたからではなく、レアル・マドリードが昨年、このイベントを完全に無視することを意図的に選んだためである。公式プラットフォームでは、後にウスマヌ・デンベレが受賞したこの賞の30人の候補リストに名を連ねた自クラブの選手について一切報じず、最終結果についても完全な沈黙を貫き、コメントを出さなかった。

この厳しい姿勢の理由は、2024年版で起きたドラマチックな出来事にさかのぼる。スペイン人のロドリ・エルナンデスがブラジル人のヴィニシウス・ジュニオールを抑えて同賞を獲得した際、レアル・マドリードの一行は激しい反発を示し、ブラジル人ウインガーが黄金の栄冠に輝かないことを知った途端、パリへの渡航を取りやめることを決定した。ヴィニシウスは2023-2024シーズンにマドリーをラ・リーガとUEFAチャンピオンズリーグの二冠へと導いていたにもかかわらずである。

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当時、クラブ内には強い失望と激しい怒りが広がり、起きたことを自分たちへの不当な仕打ちと受け止めた。レアル・マドリードは2024年10月28日、その断固たる立場を公然と表明し、こう述べた。「今この瞬間、我々にとってバロンドールはもはや存在しない」。さらには、このイベントを祝うために公式チャンネル「RMTV」で放送予定だった約5時間にわたる特別な報道番組を取りやめるまでに至った。

しかし首都のクラブは今年、この膠着状態を打破し、公式にニュースへ反応することを決めた。ソーシャルメディア各プラットフォームのアカウントおよび公式ウェブサイトを通じて、次のような内容の記事を掲載したのである。「（キリアン・）ムバッペ、ヴィニ・ジュニオール、（ジュード・）ベリンガム、（マルク・）ククレジャが、フランス・フットボール誌が主催する2026年バロンドールの30人の候補リストに名を連ねている。候補者は2025-2026シーズンに披露したパフォーマンスに基づいて選出された」。