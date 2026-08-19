「ここで過ごした時間は、僕の人生の中でこれからもずっと特別なものになる。今は、ずっと望んでいた国でプレーするチャンスを手にした」と、ロマーノ・シュミットはヴェルダー・ブレーメンからの退団が正式発表された際に語った。オーストリア代表の同選手はブンデスリーガからセリエAへと活躍の場を移し、競技面での夢だったイタリア行きを実現させた。

26歳のシュミットは、そこでキャリアの次のステップを踏み出そうとしている。このクラスの選手がイタリアへ移籍するとなれば、普通はアタランタ・ベルガモ、ACフィオレンティーナ、ラツィオ、あるいはボローニャFCといった、セリエAで完全に地位を築いているクラブへの移籍を予想したはずだ。あるいは、急成長を遂げ、すでにチャンピオンズリーグの舞台にまで到達したコモかもしれない。

だが、シュミットが選んだのは フロジノーネ・カルチョだった。昇格組でありながら、これまでイタリア1部で戦ったわずか3シーズンはいずれも即座に降格。過去10年で、いわば“エレベータークラブ”のような存在になっている。しかも1階より2階にいる時間の方がはるかに長かった。

ロマーノ・シュミット、フロジノーネで大幅昇給か

シュミットがヴェルダーのユニフォームをフロジノーネのものに替えるという決断は、第一印象ではかなり意外で、何よりスポーツ面でのステップアップとは言えない。それでも、詳しく見ていくと少し納得がいく。というのも、ローマの南東に位置する人口4万人強の小さな街を本拠とする新天地は、いわば“新興富裕クラブ”だからだ。シュミットは今後、フロジノーネで年間350万ユーロを受け取る見込みとされており、ブレーメンでの契約による年俸がおよそ150万ユーロだったとみられることを考えれば、金銭面では大きな改善となる。

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では、フロジノーネのこの突然の資金力はどこから来たのか。イングランド1部昇格組イプスウィッチ・タウンでもすでに筆頭株主となっているアメリカの投資ファンド、クララ・ビスタが、この夏にフロジノーネへ出資したのだ。

クララ・ビスタは4150万ユーロでこのイタリアのクラブの株式80パーセントを取得し、残る20パーセントは引き続き会長マウリツィオ・スティルペが保有している。フロジノーネ生まれの68歳は、すでに23年にわたって愛するクラブを率いており、少なくともさらに2年はその役割を続ける意向だ。スティルペはフロジノーネと深い結びつきを持っており、1960年代に会長としてクラブを率いた父ベニートの名がスタジアムに付けられている。

「クララ・ビスタは、これまで我々にはなかった流動性を持っている」と、スティルペ・ジュニオールは投資家参入について語った。クラブの申し子として、彼は当然ながらクララ・ビスタが単独で物事を進めないよう強く意識している。「我々はともに、ここ数年の歩みを継続し、ファンドがもたらすアイデアによってそれを広げていく。クララ・ビスタは我々の専門性を完璧に補完してくれる。彼らは我々に必要なものを持っており、その逆も同じだ。業務面での重複は避けなければならない」とスティルペは述べた。

フロジノーネにはドイツの悪夢の息子もいる

クララ・ビスタがフロジノーネにもたらすものは、言うまでもなくまず新たな資金だ。その一部は長期的に見てインフラと育成部門に投じられる予定だ。育成はすでに成果を上げており、前季はGKロレンツォ・パルミザーニと左SBガブリエレ・ブラカーリアという2人の生え抜きが昇格の柱となった。

20歳の中盤の逸材マッテオ・キケッラは、昨季を通じて不可欠な存在となったが、U-19時代にはビッグネイバーであるASローマから引き抜いた選手だった。そして、19歳のフィリッポ・グロッソもトップチームで第一歩を踏み出した。彼は17歳でユヴェントスの下部組織から加入した選手だ。ちなみに彼は、2006年にドイツの“夏のおとぎ話”を準決勝で突然終わらせ、2021年から2023年までフロジノーネで監督を務めたファビオ・グロッソの息子でもある。

クララ・ビスタの資金の大部分は、短期的・中期的には現在のチーム、つまり現有戦力に投じられる見通しだ。ヴェルダーには、シュミットの移籍金として基本額850万ユーロが支払われるとみられており、ボーナスを含めた総額は1050万ユーロに達する可能性がある。そのシュミットは、いきなりクラブ史上最高額の補強となった。

これまで1人の選手にこれ以上の金額を支払ったことはなく、そもそもイタリアのこのクラブが移籍にここまでの資金を投じたことも、今夏のこの時点まで一度もなかった。ナポリから加入したMFルイス・ハサ（250万ユーロ）とアレッシオ・ゼルビン（200万ユーロ）、さらにRBザルツブルクから250万ユーロで獲得した左SBアレクサ・テルジッチと並び、シュミットを含むこの2026年の4人の移籍は、フロジノーネ史上最も高額な新戦力トップ6に入っている。

さらに、ブラガを自由移籍で離れたフロリアン・グリリッチも加わった。ドイツではTSGホッフェンハイムとブレーメンでのブンデスリーガ時代によってよく知られる、もう1人のオーストリア代表だ。また、ホッフェンハイムの象徴的存在だったケヴィン・アクポグマもフロジノーネと契約し、3部降格となったフォルトゥナ・デュッセルドルフからアヌアル・エル・アズジも獲得した。

フロジノーネは初めて1年以上セリエAに残れるか？

フロジノーネは、前例のないことを成し遂げるために戦力を整えている。過去3度の昇格では、いずれもわずか1年後にセリエBへ逆戻りしていた。かつて長く3部と4部を行き来していたこのクラブは、2015年に初めてイタリアのトップリーグ昇格を果たした。

当時はセリエCから2年連続昇格で一気にセリエAまで駆け上がったが、19位に終わって即座に降格。次の昇格まではわずか2年だったものの、2018-19シーズンも1部では歯が立たなかった。そして3度目にしてこれまで最後の挑戦となった、初の残留を目指した戦いでは、これまでで最もあと一歩まで迫った。2023-24シーズン最終節、フロジノーネはウディネーゼ・カルチョに0-1で敗れたが、0-0であれば残留できていた。

そのわずか1年後、2025年5月には完全崩壊の危機すらあった。2014年以来初めて3部へ落ちる寸前だったのだ。2部で15位だったフロジノーネは、降格プレーオフを本当に紙一重で回避したが、それも直接のライバルであるブレッシア・カルチョに勝ち点4が剥奪されていたからにすぎなかった。

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だからこそ、そのわずか1年後に突然2位となってセリエAへ戻ってきたことは、決して予想されたことではなかった。だが、2025年の降格寸前の危機の後に就任したマッシミリアーノ・アルヴィーニ監督が、その離れ業をやってのけた。

56歳の指揮官は、長らくイタリアの小クラブで指導者として階段を上ってきた人物であり、新たな投資家の下でも続投する見通しだ。クララ・ビスタ参入のもう1つの大きな効果は、アルヴィーニが昇格チームの核をここまで維持できていることにある。現時点で主力はまだ1人も放出されていない。新たな財政的可能性がなければ、これは難しかっただろう。

投資マネーがフロジノーネの移籍市場での立場を強める

「以前は売却が必要だったが、今はもはやそこまで完全に財政的圧力にさらされているわけではない」と、スティルペ会長は強調した。昇格の立役者ファレス・ゲドジェミスのケースには、移籍市場におけるフロジノーネの新たな方針がよく表れている。2024年にフランス3部からわずか30万ユーロで獲得した23歳のアルジェリア人は、昨季15得点3アシストを記録し、フロジノーネ攻撃陣の目玉となった。

ゲドジェミスは アルジェリアのW杯メンバー入りを果たし、複数の有力クラブから関心を集めている。以前ならとっくに放出していた可能性が高いフロジノーネだが、モナコが最近提示したとされる700万ユーロでは、イタリア側にとって明らかに不十分だった。

現在はセルティックとレンジャーズというスコットランドの2大クラブがゲドジェミス獲得に強い関心を示しているようだが、その動きは失敗に終わるかもしれない。というのも、右ウイングの彼と2028年まで契約を結んでいるフロジノーネは、伝えられるところによれば2100万ユーロ未満では手放すつもりがないからだ。投資家資金を後ろ盾にできる今、この強硬姿勢を貫くのは当然ながらずっと容易になっている。

そうしてフロジノーネは、ひとまず下りのエレベーターにはもう乗らないことを目指している。その先の遠い目標は、いつの日かシュミット級の選手がフロジノーネを選んでも、もはや驚きではなくなることなのかもしれない。