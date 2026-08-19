「ここで過ごした時間は、僕の人生の中でいつまでも特別なものになる。今は、ずっとプレーしたいと願っていた国でプレーするチャンスを手にした」と、ロマーノ・シュミットはヴェルダー・ブレーメン退団が正式発表された際に語った。オーストリア代表の同選手はブンデスリーガからセリエAへ活躍の場を移し、競技面での夢だったイタリア行きを実現させた。

26歳のシュミットは、そこでキャリアの次の一歩を踏み出そうとしている。イタリアへ移籍するこのクラスの選手であれば、通常ならアタランタ・ベルガモ、ACフィオレンティーナ、ラツィオ、あるいはボローニャFCといった、セリエAに完全に定着したクラブへの移籍が予想されていただろう。あるいは、急成長を遂げてすでにチャンピオンズリーグに到達しているコモかもしれない。

だが、シュミットが向かうのはその代わりにフロジノーネ・カルチョだ。昇格クラブであり、これまでイタリア1部で戦ったわずか3シーズンはいずれも即降格。過去10年で、いわば“エレベーターチーム”のような存在となってきた。しかもフロジノーネは1階よりも2階に長くとどまっていた。

ロマーノ・シュミット、フロジノーネで大幅昇給か

ヴェルダーのユニフォームをフロジノーネのものに替えるというシュミットの決断は、一見するとかなり意外で、何よりスポーツ面でのステップアップとは言えない。だが、詳しく見れば多少は筋が通る。というのも、ローマ南東の人口4万人強の町を本拠とする新天地は、いわば“新興富裕クラブ”だからだ。シュミットは今後、フロジノーネで年間350万ユーロを受け取る見込みで、ブレーメンでの契約が年およそ150万ユーロだったとみられることを考えれば、経済面では大きな改善となる。

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フロジノーネの財力が突如としてどこから来たのか。米投資ファンドのクララ・ビスタが、この夏にフロジノーネへ出資したからだ。同ファンドは、イングランド1部昇格組イプスウィッチ・タウンでもすでに筆頭株主となっている。

クララ・ビスタは4150万ユーロでイタリアの同クラブ株式の80パーセントを取得し、残る20パーセントは引き続き会長マウリツィオ・スティルペが保有する。68歳のスティルペはフロジノーネ生まれで、すでに23年間にわたって愛するクラブを率いており、少なくともあと2年はその役割を続ける意向だ。スティルペはフロジノーネと深く結びついており、1960年代に会長としてクラブを率いた父ベニートにちなんでスタジアムには名が付けられている。

「クララ・ビスタは、これまで我々にはなかった流動性を持っている」と、スティルペ・ジュニアは投資家参入について語った。クラブの申し子である彼は、当然ながらクララ・ビスタが独断で物事を進めないよう強く意識している。「我々はともに、ここ数年の道のりを継続し、ファンドが持ち込むアイデアによってそれを広げていく。クララ・ビスタは我々の専門性を完璧に補完してくれる。彼らは我々に必要なものを持っているし、その逆もまた同じだ。運営面での重複は避けなければならない」とスティルペは話した。

フロジノーネにはドイツの悪夢の息子も在籍

言うまでもなく、クララ・ビスタはまず何より新たな資金をフロジノーネにもたらす。その資金は長期的にはインフラと育成部門に投じられる予定だ。育成はすでに好結果を生んでおり、GKロレンツォ・パルミザーニと左SBガブリエレ・ブラカリアという2人の生え抜きが、前季の昇格における真の中核だった。

20歳のMF逸材マッテオ・チケッラは、昨季を通じて不可欠な存在となったが、ユース年代では強豪の隣人ASローマから引き抜かれていた。そしてフィリッポ・グロッソという19歳もトップチームで第一歩を踏み出した。彼は17歳でユヴェントスの下部組織から加入した選手だ。ちなみに、彼は2006年にドイツの“夏のおとぎ話”を準決勝で突如終わらせ、2021年から2023年までフロジノーネで監督を務めたファビオ・グロッソの息子である。

クララ・ビスタの資金の大部分は、短期・中期的にはフットボールの現在、つまり現有戦力へ投入される見通しだ。報道によれば、シュミットには固定移籍金850万ユーロがヴェルダーに支払われる予定で、ボーナスを含む総額は1050万ユーロまで膨らむ可能性がある。この移籍によって、フロジノーネはさっそくクラブ史上最高額の補強を実現した。

これまで1人の選手にこれ以上を支払ったことはなく、そもそもイタリア勢はこの夏、現時点ですでにクラブ史上最多の移籍金を投じている。ナポリから加入した2人のMFルイス・ハサ（250万ユーロ）とアレッシオ・ゼルビン（200万ユーロ）、さらにRBザルツブルクから250万ユーロで加わった左SBアレクサ・テルジッチも、シュミットと並んで2026年の移籍としてフロジノーネ史上高額新加入トップ6に入っている。

さらに、ブラガを契約満了で離れたフロリアン・グリリッチも加わった。TSGホッフェンハイムとブレーメンでのブンデスリーガ時代によってドイツでもよく知られる、もう1人のオーストリア代表だ。ホッフェンハイムの象徴的存在だったケヴィン・アクポグマもフロジノーネと契約し、3部降格となったフォルトゥナ・デュッセルドルフからアヌアル・エル・アズジも獲得した。

フロジノーネは初めて1年以上セリエAに残れるか？

フロジノーネは前例のない出来事を実現するために戦力を整えている。過去3度の昇格後はいずれも、わずか1年後にセリエBへ逆戻りしていた。かつて長く3部と4部の間を行き来していたこのクラブは、2015年に初めてイタリアのトップリーグ行きを果たした。

当時はセリエCから2年連続昇格で一気にセリエAへたどり着いたものの、19位で即座に降格した。次の昇格まではわずか2年だったが、2018-19シーズンも1部では歯が立たなかった。そして3度目、かつこれまでで最後の挑戦となったトップ残留チャレンジでは、過去最も惜しいところまで迫った。2023-24シーズン最終節、フロジノーネはウディネーゼ・カルチョに0-1で敗れたが、0-0なら残留できていた。

そのわずか1年後、2025年5月には完全崩壊の危機すら迫っていた。2014年以来初めて3部に落ちるところだったのだ。2部15位で降格プレーオフをかろうじて回避したが、それも直接のライバルだったブレシア・カルチョに勝ち点4の減点処分が科されていたからにすぎない。

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それからわずか1年後に突如2位となり、セリエAへ戻ってきたことは、決して予想されたことではなかった。だが、2025年の降格寸前の状況を受けて就任したマッシミリアーノ・アルヴィーニ監督が、その離れ業をやってのけた。

56歳の指揮官は、長くイタリアの小クラブを渡り歩きながら監督業で成り上がってきた人物で、新たな投資家の下でも続投する見込みだ。クララ・ビスタ参入のもう一つの重要な効果は、アルヴィーニが昇格チームの中核をここまで維持できていることだ。現時点で主力の流出はまだない。新たな財政的可能性がなければ、これは難しかったはずだ。

投資家マネーがフロジノーネの移籍市場での立場を強化

「以前は売却が必要だったが、今はもうそうした財政的圧力に完全にさらされているわけではない」とスティルペ会長は強調した。昇格の立役者ファレス・ゲドジェミスのケースには、移籍市場における新たなフロジノーネの方針がよく表れている。23歳のアルジェリア人は、2024年にフランス3部からわずか30万ユーロで加入し、昨季は15ゴール3アシストでフロジノーネの攻撃の看板となった。

ゲドジェミスはアルジェリアのW杯メンバー入りを果たし、複数の名だたるクラブから関心を集めている。以前のフロジノーネであれば、おそらくすでに売却していただろうが、イタリアの同クラブにとって、ASモナコが最近提示したとされる700万ユーロは明らかに低すぎた。

現在はセルティックとレンジャーズというスコットランドの2大クラブがゲドジェミス獲得へ精力的に動いているようだが、その努力は失敗に終わる可能性がある。右ウイングの同選手は2028年まで契約を残しているものの、フロジノーネは報道によれば2100万ユーロ未満では手放すつもりがない。投資家マネーを背にすれば、この強硬な姿勢も当然ながら貫きやすくなる。

そうしてフロジノーネは、ひとまず下りのエレベーターにもう乗らないことを目指して歩みを進めている。その先の遠い目標は、いつの日かシュミット級の選手がフロジノーネを選んでも、もはや驚きではなくなることかもしれない。