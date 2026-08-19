「ここで過ごした時間は、僕の人生においていつまでも特別なものになる。今、ずっと望んでいた国でプレーするチャンスを手にした」と、ロマーノ・シュミットはヴェルダー・ブレーメン退団が正式発表された際に語った。オーストリア代表の同選手はブンデスリーガからセリエAへと活躍の場を移し、競技面での夢の目的地だったイタリアにたどり着いた。

26歳のシュミットは、ここでキャリアの次なるステップを踏み出そうとしている。イタリアへ移籍する彼のようなカテゴリーの選手であれば、普通はアタランタ、フィオレンティーナ、ラツィオ、ボローニャといった、セリエAに完全に定着したクラブへの移籍が予想されただろう。あるいは、急成長を遂げてすでにチャンピオンズリーグに到達しているコモも候補に挙がっていたかもしれない。

だが、シュミットが選んだのは フロジノーネ・カルチョだった。昇格組でありながら、これまでセリエAで過ごしたわずか3シーズンはいずれも即座に降格。過去10年で、いわば“エレベータークラブ”のような存在になってきた。しかもフロジノーネは、1階よりも2階にいる時間の方がはるかに長かった。

ロマーノ・シュミット、フロジノーネで大幅昇給か

ヴェルダーのユニフォームを脱ぎ、フロジノーネのそれに袖を通すというシュミットの決断は、一見するとかなり意外で、何より競技面でのステップアップとは言い難い。それでも、詳しく見ればいくらか納得がいく。というのも、ローマの南東に位置する人口4万人強の町を本拠とする新クラブは、いわば“新興富裕”だからだ。シュミットは今後フロジノーネで年間350万ユーロを受け取る見込みで、ブレーメン時代の契約で得ていたとみられる年150万ユーロ前後と比べると、明らかな金銭面での改善となる。

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フロジノーネのこの突然の資金力はどこから来たのか。アメリカの投資ファンド、クララ・ビスタがこの夏フロジノーネに資本参加したのだ。同ファンドは、イングランド1部昇格組イプスウィッチ・タウンでもすでに筆頭株主となっている。

クララ・ビスタは4150万ユーロでこのイタリアのクラブ株式の80パーセントを取得。残る20パーセントは引き続き会長マウリツィオ・スティルペが保有している。68歳のスティルペはフロジノーネ生まれで、23年前から愛するクラブのトップを務めており、少なくともあと2年はその役割を続ける意向だ。スティルペ家はフロジノーネと深く結びついており、1960年代に会長としてクラブを率いた父ベニートの名がスタジアムに冠されている。

「クララ・ビスタは、これまで我々にはなかった流動性を持っている」と、スティルペは投資家参入について語った。クラブの申し子である彼は、当然ながらクララ・ビスタが独断で動かないよう強く意識している。「ここ数年の歩みを継続し、ファンドがもたらすアイデアによってそれを広げていくために、我々はともに取り組んでいく。クララ・ビスタは我々の専門性を完璧に補完してくれる。彼らは我々に必要なものを持っているし、その逆もまた然りだ。運営面での重複は避けなければならない」とスティルペは述べた。

フロジノーネにはドイツの悪夢の息子もいる

クララ・ビスタがフロジノーネにもたらすものは、言うまでもなく何より新たな資金だ。その一部は長期的に見て、インフラと育成部門に投じられる予定となっている。育成はすでに実りを見せており、前季はGKロレンツォ・パルミザーニと左SBガブリエレ・ブラカーリアという2人の生え抜きが昇格の柱となった。

20歳の中盤の逸材マッテオ・チケッラは、昨季を通じて不可欠な存在となったが、U-19時代には強豪の隣人ASローマから引き抜いている。そして、19歳のフィリッポ・グロッソもトップチームで第一歩を踏み出した。彼は17歳でユヴェントスの下部組織から加入した選手だ。ちなみに彼は、2006年にドイツの“夏のおとぎ話”を準決勝で突然終わらせ、2021年から2023年までフロジノーネで監督を務めたファビオ・グロッソの息子でもある。

クララ・ビスタの資金は、その大部分が短期・中期的にはサッカーの現在、つまり現有戦力に投じられる見通しだ。シュミットには、基本移籍金850万ユーロ（ボーナスを含む総額は1050万ユーロまで上がる可能性がある）がヴェルダーに支払われるとみられており、これによってフロジノーネのクラブ史上最高額移籍がいきなり誕生した。

これまで1選手にこれほどの額を投じたことはなく、そもそもイタリアのこのクラブは、この夏の現時点ですでにこれまで以上の資金を移籍に投じている。ナポリから加入したMFルイス・ハサ（250万ユーロ）とアレッシオ・ゼルビン（200万ユーロ）、さらにRBザルツブルクから250万ユーロで獲得した左SBアレクサ・テルジッチと合わせ、シュミット以外にも2026年の移籍3件がフロジノーネ史上高額補強トップ6に入っている。

さらに、ブラガを契約満了で離れたフロリアン・グリリッチも加わった。オーストリア代表の同選手は、TSGホッフェンハイムとブレーメンでのブンデスリーガ時代によりドイツでもよく知られている存在だ。また、ホッフェンハイムの古株ケヴィン・アクポグマもフロジノーネと契約。3部降格となったフォルトゥナ・デュッセルドルフからはアヌアール・エル・アズジを獲得した。

フロジノーネは初めて1年以上セリエAに残れるか？

フロジノーネは、前例のないことを成し遂げるために戦力を整えている。これまでの3度の昇格後はいずれも、そのわずか1年後にセリエBへ逆戻りしていた。かつて長く3部と4部の間を行き来していたこのクラブは、2015年に初めてイタリア1部への昇格を果たした。

当時はセリエCから2年連続昇格で一気にセリエAまで駆け上がったが、19位に終わって即座に降格を余儀なくされた。次の昇格まではわずか2年だったものの、2018-19シーズンも1部では太刀打ちできなかった。初めてトップリーグ残留を目指した3度目、そして現時点で最後の挑戦では、これまでで最も惜しいところまで迫った。2023-24シーズン最終節でフロジノーネはウディネーゼ・カルチョに0-1で敗れ、0-0なら残留できていた。

そのわずか1年後、2025年5月には完全崩壊の危機が迫っていた。2014年以来初めて3部に落ちるところだったのだ。2部15位でフロジノーネは降格プレーオフをかろうじて回避したが、それも直接のライバルであるブレシア・カルチョに勝ち点4が科されていたからにすぎなかった。

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そのため、わずか1年後に突然2位となってセリエAへ戻ってきたことは、決して予想されていたわけではなかった。だが、2025年の残留寸前の危機後に就任したマッシミリアーノ・アルヴィーニ監督が、その離れ業をやってのけた。

56歳の同監督は、イタリアの小クラブを渡り歩きながら長い時間をかけて指導者として上へ上がってきた人物で、新たな投資家体制の下でも続投する見込みだ。クララ・ビスタ参入のもう一つの大きな効果は、アルヴィーニが昇格チームの核をここまで維持できていることにある。まだ主力は誰一人として放出されていない。新たな財政的可能性がなければ、それは難しかっただろう。

投資家マネーがフロジノーネの移籍市場での後ろ盾に

「以前は売却が必要だったが、今はもうそうした財政的圧力に完全にさらされているわけではない」とスティルペ会長は強調した。昇格の立役者ファレス・ゲドジェミスのケースを見れば、移籍市場におけるフロジノーネの新たな方針がよく分かる。23歳のアルジェリア人は、2024年にフランス3部からわずか30万ユーロで獲得されたが、昨季は15得点3アシストでフロジノーネ攻撃陣の目玉となった。

ゲドジェミスはアルジェリアのW杯メンバー入りを果たし、複数の名のあるクラブから関心を集めている。以前のフロジノーネなら、おそらくすでに売却していただろうが、イタリアのクラブはモナコが最近提示したとされる700万ユーロでは明らかに不十分だと判断した。

現在はセルティックとレンジャーズというスコットランドの2大クラブがゲドジェミス獲得に本腰を入れているようだが、その動きは失敗に終わるかもしれない。というのも、2028年まで契約を残す右ウイングについて、フロジノーネは伝えられるところでは2100万ユーロ未満では手放すつもりがないからだ。投資家資金を後ろ盾に、この強硬姿勢を貫くのは当然ながらはるかに容易になる。

そうしてフロジノーネは、ひとまず下りのエレベーターにはもう乗らないことを目指して動き出している。その先の遠い目標は、いつの日かシュミット級の選手がフロジノーネを選んでも、もはや驚きではなくなることなのかもしれない。