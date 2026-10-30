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トッテナム・ホットスパーのロベルト・デ・ゼルビ監督は、土曜日に行われるクリスタル・パレスとのプレミアリーグのダービーを前に、選手たちに勝利への容赦ない貪欲さを保つよう求めた。また、チェルシーの本拠地で挙げた歴史的勝利を受け、ジェームズ・マディソンのコンディションについて重要な最新情報を明かし、若手FWマティス・テルを称賛した。

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スタンフォード・ブリッジで歴史的勝利のトッテナム、勢いの継続を狙う

プレミアリーグで連勝中のトッテナム・ホットスパーは、本拠地トッテナム・ホットスパー・スタジアムでクリスタル・パレスを迎え、さらに勢いを増したいところだ。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは、ライバルのチェルシーに敵地で3－0と勝利。まれな歴史的快挙を成し遂げ、自信を持ってロンドンダービーに臨む。

一方、新監督ピエール・サージュ率いるパレスは17位でこの一戦を迎える。ここ数週間は調子が上がらず、得点にも苦しんでいる。

直近の勝利を受けても、デ・ゼルビ監督は選手たちに浮かれることなく、さらなる成功を求め続けるよう訴えた。

デ・ゼルビ監督、トッテナムの選手たちに飽くなき勝利への意欲を要求

試合前の記者会見で、デ・ゼルビ監督は、2勝は最終目標ではなく、そこへ向かう一歩にすぎないと強調した。「私たちはまだ目標を達成していない。ファンを喜ばせたい。それは今ではなく、シーズン終了時にだ」と語った。

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「今はさらに前へ進み、集中を保ち、気概と連勝への意欲を高めなければならない。このクラブが次の段階へ進むには、連勝し、日々、試合ごと、勝利のたびに怒りを持ち続けることだ。1回や2回では足りない」

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デ・ゼルビ監督はまた、ジェームズ・マディソン、ペドロ・ポロ、ミッキー・ファン・デ・フェンら、ロッカールームで高い基準を保つリーダー陣を称賛した。

マディソンは出場可能、デ・ゼルビ監督はテルの成長を称賛

デ・ゼルビ監督は、影響力のある司令塔ジェームズ・マディソンについて、練習量を調整しているものの、パレス戦に出場できるまで回復したと確認した。「ジェームズは出場可能だ。私たちにとって特別な選手だ。ほかの誰とも違う、独自の特徴を持っているからだ」と述べた。

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イタリア人指揮官は、チェルシー戦で際立つゴールを決めたマティス・テルの成長にも言及した。「誇らしいし、うれしい。何より彼のためにそう思う。私は選手のために働き、選手を成長させるのが好きだからだ」と説明した。

「マティスは懸命に取り組んでいる。賢い選手で、非常に大きな可能性を秘めている。彼が成長しているのは、判断、とりわけ最後の判断の部分だと思う」

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ピエール・サージュ率いるパレスとの一戦は厳しい試練に

次の対戦相手について、デ・ゼルビ監督はクリスタル・パレスのピエール・サージュ監督への強い敬意を示し、複数の大会を並行して戦う難しさに触れた。

「ピエール・サージュのことはよく知っている。非常に優れた監督だ。3つの大会を戦うのは簡単ではない。彼らはプレミアリーグ、欧州リーグ、カラバオカップを戦っているからだ」と語った。

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トッテナムは直近の勢いを生かし、ホームのサポーターの前で重要な勝ち点3をさらに積み重ねたいところだ。