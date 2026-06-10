1億5000万ユーロのオファーを受け、ベニテスはレアル・マドリードにトーレスの移籍を想起させた。

レアル・マドリード、リヴァプール、バレンシアの元監督ラファエル・ベニテスは、レアル・マドリードがアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレス獲得に提示したオファーについて語った。

スペインのラジオ局「カディーナ・セル」の番組「エル・ラルヘロ」で、ベニテスはアルゼンチン人FWの移籍金について「売却するクラブが一方的に決めるのではなく、市場が定めるものだ」と語った。

さらに「私にとっては驚きだ。他の選手名も挙がっていた。ジュリアンは素晴らしいが、問題は価格決定権が自分たちにはないこと。市場がを決める」と語った。

ベニテスは18年前、リヴァプールでアトレティコからフェルナンド・トーレスを約3000万ユーロ（当時約2000万ポンド）で獲得した際、クラブ最高移籍金だったと振り返った。

当時、トーリスの移籍金は3000万ユーロとされた。 しかし今日、1億5000万ユーロは法外に思えるかもしれない。それでも市場価格なのだ。ジュリアンのように常に得点を重ね、安定したパフォーマンスを示す本物のストライカーなら、1億〜1億5000万ユーロの価値があるかもしれない。正確な金額は分からないが、このレベルを維持すれば見合う価値がある」

この発言は、バルセロナ、アーセナル、パリ・サンジェルマンが関心を示し、レアル・マドリードが1億5000万ユーロを提示したものの、アトレティコ・マドリードが「売却対象ではない」と拒否した時期に出された。

ベニテスは、市場にアルバレスのようなストライカーは少なく、前線で幅広く動ける点を「クモ」に例えた。

アルヴァレスとハーランドのどちらが優れているかという質問には、「チーム戦術次第」と答えた。 「フォーメーション次第だ。クロスが得意な速いウイングが2人いれば、空中戦ではハーランドの方が優れる。だが、ライン間で動き、プレーをつなぐフォワードが欲しいなら、ジュリアンが最適だ」