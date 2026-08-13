The Athleticの報道によると、ブルーズは期限を設定したという。アルゼンチン代表MFをロンドンから引き抜くには、金曜18時までに換算1億4000万ユーロのオファーを提示しなければならないとされている。

何よりもまず、マンチェスター・シティーがフェルナンデスに具体的な関心を示していると伝えられている。スカイブルーズは、1億3500万ユーロを投じてエリオット・アンダーソンを獲得したにもかかわらず、さらに足元の技術に優れた中盤の選手を求めている模様だ。とりわけ、長年の主力であるロドリがクラブを去る可能性があるためだ。

30歳のスペイン代表でワールドカップ王者、そして欧州王者でもあるロドリは、少し前にレアル・マドリーに意外な断りを入れたあと、バルセロナへの移籍と強く結びつけられている。フェルナンデスはロドリの完全な後継者とはならないものの、疑いようのない高いクオリティーを備えている。そのことは、夏にペップ・グアルディオラの後任に就き、それ以前は1年半にわたってチェルシーのベンチに立っていたシティ指揮官エンツォ・マレスカも理解している。もっとも、25歳のフェルナンデスは“白い巨人”の候補とも見なされている。

エンツォ・フェルナンデス：チェルシーでの数字はどれほど優秀なのか？

フェルナンデスは2023年1月、推定1億2100万ユーロでベンフィカからスタンフォード・ブリッジへ加入した。それ以降、チェルシーでは一時はキャプテンも務めながら、169試合に出場している。合計で61ゴールに関与した。終了したばかりのシーズンには、落ち着かない状況の中でも16得点9アシストを記録し、印象を残した。

とはいえ、フェルナンデスは雑音も生んでいた。 チャンピオンズリーグでPSGに敗れてラウンド16敗退となった後、自身の将来に関する公の発言によって、一時的に出場停止処分まで科された。数日後にはアルゼンチンのメディアに対し、もしロンドンを離れるならマドリードに住みたいと強調。それはブエノスアイレスを思い出させるからだと語っていた。

一方で、チェルシーのスカッドは飽和状態にある。新指揮官シャビ・アロンソの下での一部不可解な補強攻勢と、多くのレンタル選手の復帰に伴い、ブルーズでは20人以上の選手が戦力外候補に入っているという。その一方で、チームは大型補強も進めている。中盤でも同様だ。ベテランのジョーダン・ヘンダーソンをフリーで獲得したほか、アストン・ビラからモーガン・ロジャーズを1億3800万ユーロで獲得。これはサッカー史上5番目に高額な移籍となった。

Getty Images







