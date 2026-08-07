フランス紙レキップの報道によると、リバプールは現在、バルコラに対して約1億1500万ユーロのオファーを準備しているという。ただ、PSGはそのようなメガオファーでも即座に拒否する可能性が高い。

例えばSky Sports UKは、リバプールとパリの移籍金評価額には大きな隔たりがあると伝えている。報道によれば、フランス王者は最低でも1億5000万ユーロの固定額がなければバルコラを手放さず、ボーナスはさらにその上に上乗せされるという。そうなれば、このウインガーを巡る総額は1億7000万ユーロ前後に達する可能性もある。

PSGは本来、バルコラを引き留めたかった。しかし、2028年までとなっている契約の延長オファーを、チャンピオンズリーグ王者から提示されたにもかかわらず、バルコラは最終的にこれを拒否したとされる。その主な動機は、自身のスポーツ面での状況にあるという。バルコラはルイス・エンリケ監督の下で先発に名を連ねることが多いものの、最も重要な試合ではパリの両ウイングでデジレ・ドゥエとフヴィチャ・クワラツヘリアが優先されることがほとんどだという。今後はビッグマッチでも単なる切り札以上の役割を望んでおり、そのため今夏の移籍にも非常に前向きだと伝えられている。

ブラッドリー・バルコラ：アーセナルが再びリバプールの強力なライバルになるのか？

一方でPSGは、2023年にオリンピック・リヨンから首都へと連れてきたバルコラに対し、この移籍市場で最高額を引き出せる可能性がある。ただ、契約はまだ2年残っており、差し迫った売却の必要はない。そのため、PSGは要求額に関してこれほど強気に出ることができる。

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リバプールにとってバルコラは、この夏にモハメド・サラーの退団後を見据えて獲得したいと考えている、ウイングの大物補強候補だ。一方で、PSGの法外な移籍金要求に加え、名のあるライバルクラブもレッズの計画を妨げるかもしれない。ここ数カ月ではアーセナルもバルコラとの関係が報じられていた。そして、レアル・マドリーでのビニシウス・ジュニオールの契約延長によって、ある潜在的な大型移籍が立ち消えになった後、リバプールのプレミアリーグのライバルは再びバルコラへとより強く関心を向ける可能性がある。

ここ最近では、フランス代表のバルコラに対してバイエルン・ミュンヘンの関心もたびたび報じられていた。ただし、ドイツ王者がこのポジションにこれほどの大金を投じる可能性は非常に低い。というのも、FCバイエルンはウイングにルイス・ディアス、マイケル・オリーセ、レナルト・カール、セルジュ・ニャブリ、そして新加入のイスマエル・サイバリを擁しており、層の厚さという点でも極めて充実しているからだ。