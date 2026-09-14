バルセロナは、スペイン人サイドバックのジェラール・マルティンとの契約延長に向けた第一歩を踏み出した。現行契約が2028年夏まで残っているにもかかわらず、直近の期間における選手の成長とプレー内容にクラブ内で満足の声が広がっていることが背景にある。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナはマルティンとの契約を延長し、違約金の額を1億ユーロに引き上げるとともに、給与の改善とチーム内での地位向上を計画しているという。指揮官ハンジ・フリックが彼の能力に信頼を寄せていることがその背景にある。

ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノは月曜日、バルセロナが新契約の交渉に着手する前段階として、すでにマルティンおよびその代理人との初期的な接触を開始したと明かした。ただし、交渉は現時点で両者による正式な会合の段階には至っていないという。

ロマーノは、クラブがこの案件を急いで決着させる必要性を感じていないと説明した。特に選手自身がバルセロナで幸せを感じている一方で、クラブは彼がチームでより大きな出場機会を得て以降のプレー内容と成長ぶりに大きな満足を示している。

バルセロナは、マルティンが交渉を複雑化させるようなタイプの選手ではないと考えており、それが両者間のやり取りの雰囲気を現時点まで穏やかなものにしている。加えて、今後数年にわたって共に歩み続けたいという意向が双方に存在している。

マルティンとの契約延長に向けた動きは、彼の成長と将来的にさらに優れたプレーを見せる能力に対するバルセロナ首脳陣の確信を背景に進められている。クラブは彼がチームの計画において重要な一部になったとみており、それゆえ契約改善は今後の期間においてクラブが取り組むべき案件の一つとなっている。