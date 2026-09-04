そう報じたのは『ビルト』紙だ。それによると、22歳の同選手はすでに3月の時点でシティゼンズの関心を集めており、当時はセントラルミッドフィールドの補強における本命候補だったという。そのためシティはパブロビッチに1億ユーロを支払う用意もあったが、本人にバイエルンを離れてイングランドへ移籍する意思はなかった。

シティでは春の時点ですでに、ジョゼップ・グアルディオラ監督が退任し、エンツォ・マレスカが後任に就く流れになっていた。イタリア人指揮官も自らパブロビッチ獲得に動いたものの、成功しなかった。ドイツ代表の同選手が移籍を断固として拒否したため、イングランド側は正式オファーを出さなかった。

マンチェスター・シティはこの夏の移籍期間で中盤を全面的に再編した。ロドリ（バルセロナへ）、ベルナルド・シウバ（レアル・マドリーへ）、タイジャニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤへ）、ニコ・ゴンサレス（ニューカッスルへ）と、重要な選手たちがクラブを去った。シティゼンズはその代役として、長らくエリオット・アンダーソン（ノッティンガムから1億3500万ユーロ）のみしか発表できていなかったが、移籍市場閉幕直前にはアユーブ・ブアディ（リールから9500万ユーロ）とエンソ・フェルナンデス（チェルシーから1億4500万ユーロ）も加わった。シティはこれにより、セントラルミッドフィールドの選手だけで合計3億7500万ユーロを投じたことになる。

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アレクサンダル・パブロビッチはバイエルンの下部組織出身で、終了したシーズンはFCBで公式戦44試合に出場した。その間に4ゴール2アシストを記録している。ドイツ代表では2024年6月にデビューし、これまでに15試合の国際Aマッチに出場している。