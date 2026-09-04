これはビルト紙が報じたもの。それによると、この22歳はすでに3月の時点でシティズンズの関心を集めており、当時は中盤中央の補強における第一候補だったという。そのためシティはパブロヴィッチに1億ユーロを支払う用意もあったが、本人はバイエルンを離れてイングランドへ移ることに関心を示さなかった。

シティでは春の時点ですでに、ジョゼップ・グアルディオラ監督が退任し、エンツォ・マレスカが後任に就くことが見えていた。イタリア人指揮官も自らパブロヴィッチの獲得に動いたものの、こちらも実現しなかった。ドイツ代表の同選手が移籍を断固として否定していたため、イングランド側は正式オファーを提示しなかった。

マンチェスター・シティはこの夏の移籍期間に中盤を完全に再編した。ロドリ（バルセロナへ）、ベルナルド・シウバ（レアル・マドリーへ）、タイジャニ・ラインデルス（アル・カディシーヤへ）、ニコ・ゴンサレス（ニューカッスルへ）と主力選手たちがクラブを去った。シティズンズは代役として長らくエリオット・アンダーソン（ノッティンガムから1億3500万ユーロ）しか確保できていなかったが、移籍市場閉幕直前になってアイユーブ・ブアディ（リールから9500万ユーロ）とエンソ・フェルナンデス（チェルシーから1億4500万ユーロ）も加わった。これによりシティは中盤中央の選手だけで総額3億7500万ユーロを費やした。

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アレクサンダー・パブロヴィッチはバイエルンの下部組織出身で、終えたばかりのシーズンはバイエルンで公式戦44試合に出場した。4得点2アシストを記録している。ドイツ代表では2024年6月にデビューを飾り、これまでに15試合の国際Aマッチに出場している。