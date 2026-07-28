イングランドのボーンマスで活躍するフランス人フォワード、エリー・ジュニオール・クルピは、バルセロナでのプレーを熱望しており、カンプ・ノウへの移籍を「人生の夢」と捉えている。彼のサッカー人生における大きな転機となり得るこのチャンスに強い意欲を示す一方、カタルーニャのクラブは獲得に向けて最大1億ユーロに達する可能性のある正式オファーを準備している。

スペインのラジオ局「カデナ・コペ」のジャーナリスト、エレナ・コンデスは、クルピがバルセロナ加入に強い「意欲」を示していることを明らかにした。22歳の選手の願望は明確かつ率直であり、カタルーニャのクラブがボーンマスからの獲得に向けて正式オファーを提示した場合、貴重な補強となると強調した。

クルピは現在、所属するボーンマスでのプレシーズン・トレーニングに集中しており、新シーズンに向けて最高のコンディションを目指している。しかし、ここ数日でスペインの新聞の見出しを飾っているカタルーニャのクラブへの移籍の噂を意に介していないわけではない。

バルセロナは、アトレティコ・マドリードからのアルゼンチン人フリアン・アルバレス獲得交渉が難航したことを受け、生粋のフォワード（背番号9）のポジションに関する代替プランを最近再始動させた。アルバレスは依然として、ポーランド人ロベルト・レバンドフスキの後継として今後数年間チームの主力の最前線を担う第一候補となっている。

バルセロナ会長のジョアン・ラポルタは、アルバレス獲得に向けてアトレティコ・マドリードに提示したオファーは「最終的なものではなく」、「7月末から8月初旬」に期限を迎えると警告していた。これを受けてスポーツディレクターのデコは、ドイツ人監督ハンジ・フリックのために信頼できる代替案の作業に着手することとなり、それがクルピである。

カタルーニャの新聞「スポルト」によると、バルセロナの首脳陣はこのフランス人フォワードを以前から注視しており、クラブのオフィス内では彼の才能を信じる者と「成熟しきっていない」と見る者との間で激しい議論があるものの、ボーンマスからの獲得のために約1億ユーロを投じる用意があるという。

ボーンマスは、特に昨季に見せた目覚ましいパフォーマンスを踏まえれば、若きスターを容易に手放しはしないだろう。しかし、これほど巨額の金額であれば、選手本人の明確な移籍希望とカタルーニャのクラブでプレーしたいという強い願望も相まって、カンプ・ノウ加入が近づく可能性がある。