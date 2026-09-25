ビルトのポッドキャスト「Bayern Insider」によると、バイエルンはとりわけアウクスブルクのフィン・ダーメンを魅力的な選択肢と見なしているという。現在の正GKマヌエル・ノイアーと、現在第3GKのスベン・ウルライヒは、いずれも来夏に現役を引退する可能性があり、両者の契約は2027年までとなっている。

周知の通り、バイエルンのゴールマウスにおけるノイアーの後継者にはヨナス・ウルビヒが就く見通しで、その方向で引き続き育成が進められており、今季はすでに2試合に出場している。「Bayern Insider」によれば、ダーメンはドイツのレコードマイスターが将来的なウルビヒの控え役に求めるプロファイルにかなり合致しているという。

28歳のダーメンは、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップによって同監督の最初の国際試合に向けて招集され、現在はDFBチームの一員となっている。今後も長く高いレベルを維持できる可能性があり、ブンデスリーガ101試合の出場経験ですでに豊富な実績を持つ。さらに、アウクスブルクとの契約が2027年に満了するため、来夏には移籍金なしで獲得できる可能性もある。

バイエルン移籍が話題に：フィン・ダーメンはいつからFCアウクスブルクでプレーしている？

アウクスブルクは2023年にダーメンをマインツ05から獲得。それ以来、ヴィースバーデン生まれのGKはほぼ一貫して明確な正守護神の座を守り、徐々にドイツ代表入りをアピールしてきた。2025年9月以降、ダーメンは定期的にDFBチームの一員となっているが、初キャップはまだ待っている状況だ。

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「Bayern Insider」によると、バイエルンとダーメンの間でこれまでに話し合いはまだ行われておらず、FCBは内部でこのアウクスブルクGKを検討したにとどまっているという。いずれにせよダーメンにとって、アウクスブルクでの明確な正GKという立場を、バイエルンでの将来と引き換えることは除外されていないようだ。

一方で、ビルトのポッドキャストはダーメンのほかにも、ゼーベナー・シュトラーセ行きの候補としてブンデスリーガの別のGKの名を挙げている。1.FCケルンのマルヴィン・シュヴェーベも、ミュンヘン側の責任者たちにとって潜在的な選択肢だという。31歳のシュヴェーベもダーメンと同じく移籍金なしで市場に出る可能性があり、ケルンとの契約は同じく2027年夏までとなっている。