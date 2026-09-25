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ライブ
FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Oliver Maywurm
翻訳者：

1人は現在、ドイツ代表の一員だ。バイエルンが来夏に向けて、興味深い2つの移籍オプションを検討しているようだ。

ブンデスリーガ
移籍情報
フィン・ダーメン
マルヴィン・シュヴェーベ
バイエルン

バイエルン・ミュンヘンは、ノイアーの後継者候補と目されるヨナス・ウルビヒの後ろに入る新たな第2GKの獲得について、すでに検討を進めているようだ。その候補として、ブンデスリーガのGK2人に注目しているとみられている。

ビルトのポッドキャスト「Bayern Insider」によると、バイエルンはとりわけアウクスブルクのフィン・ダーメンを魅力的な選択肢と見なしているという。現在の正GKマヌエル・ノイアーと、現在第3GKのスベン・ウルライヒは、いずれも来夏に現役を引退する可能性があり、両者の契約は2027年までとなっている。

周知の通り、バイエルンのゴールマウスにおけるノイアーの後継者にはヨナス・ウルビヒが就く見通しで、その方向で引き続き育成が進められており、今季はすでに2試合に出場している。「Bayern Insider」によれば、ダーメンはドイツのレコードマイスターが将来的なウルビヒの控え役に求めるプロファイルにかなり合致しているという。

28歳のダーメンは、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップによって同監督の最初の国際試合に向けて招集され、現在はDFBチームの一員となっている。今後も長く高いレベルを維持できる可能性があり、ブンデスリーガ101試合の出場経験ですでに豊富な実績を持つ。さらに、アウクスブルクとの契約が2027年に満了するため、来夏には移籍金なしで獲得できる可能性もある。

バイエルン移籍が話題に：フィン・ダーメンはいつからFCアウクスブルクでプレーしている？

アウクスブルクは2023年にダーメンをマインツ05から獲得。それ以来、ヴィースバーデン生まれのGKはほぼ一貫して明確な正守護神の座を守り、徐々にドイツ代表入りをアピールしてきた。2025年9月以降、ダーメンは定期的にDFBチームの一員となっているが、初キャップはまだ待っている状況だ。

SV Werder Bremen v FC Augsburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

「Bayern Insider」によると、バイエルンとダーメンの間でこれまでに話し合いはまだ行われておらず、FCBは内部でこのアウクスブルクGKを検討したにとどまっているという。いずれにせよダーメンにとって、アウクスブルクでの明確な正GKという立場を、バイエルンでの将来と引き換えることは除外されていないようだ。

一方で、ビルトのポッドキャストはダーメンのほかにも、ゼーベナー・シュトラーセ行きの候補としてブンデスリーガの別のGKの名を挙げている。1.FCケルンのマルヴィン・シュヴェーベも、ミュンヘン側の責任者たちにとって潜在的な選択肢だという。31歳のシュヴェーベもダーメンと同じく移籍金なしで市場に出る可能性があり、ケルンとの契約は同じく2027年夏までとなっている。

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