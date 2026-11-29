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マンチェスター・ユナイテッドが今シーズン、プレミアリーグから降格する可能性を示す不穏な兆候が増えている。現地時間の昨日土曜日、本拠地オールド・トラッフォードでブレントフォードに0-4の衝撃的な大敗を喫したためだ。

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マウリシオ・ポチェッティーノ監督のチームは、マイケル・キャリック体制で止まった地点からそのまま歩みを再開したようだ。それどころか、さらに調子を落としている可能性すらあり、マンチェスター・ユナイテッドのファンにとっては良い兆しとは言えない。

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トッテナム、パリ・サンジェルマン、チェルシーを率いた経験を持つ指揮官は、試合後に選手たちに対し、オールド・トラッフォードのファンの怒りと向き合うよう求めざるを得なかった。極めて困難な任務に直面している。

不穏な兆候について言えば、昨日の敗戦により、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで12試合連続無失点なしとなった。

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イギリス紙『ザ・サン』によると、ユナイテッドが1部リーグで12試合連続でクリーンシートを達成できなかったのは、チームが降格に終わった1930-1931シーズン以来のことだ。

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2つ目の兆候はブレントフォードに関するものだ。ブレントフォードは1937年以来、オールド・トラッフォードで一度も勝利を挙げていなかったが、昨日その記録に終止符を打った。そしてそのシーズンにも、マンチェスター・ユナイテッドは降格している。

3つ目の兆候は、ユナイテッドの勝ち点を昨シーズン降格したウェストハム、バーンリー、ウォルヴァーハンプトンの成績と比較すると見えてくる。

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第12節終了時点で、ウェストハムの勝ち点は10、バーンリーは11だった。いずれも、現在のマンチェスター・ユナイテッドの勝ち点8を上回っている。

さらに、昨シーズンに辛うじて降格を免れたトッテナムでさえ、12試合を終えた時点で、ユナイテッドの現在の勝ち点より10ポイント多く稼いでいた。

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ポチェッティーノ監督はチームをこの苦境から救い出す役目を担っているが、ここまでの成績は0-4での2敗と1分けにとどまっている。

このアルゼンチン人指揮官は、直近のインターナショナルウィーク前に解任されたマイケル・キャリックの後任として就任した。キャリックはファンの間で人気のある存在だった。

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ポチェッティーノ監督のチームは、今週末が終わる前に最下位に沈む可能性もある。本日日曜日にクリスタル・パレスがハル・シティに勝利すれば、順位でマンチェスター・ユナイテッドを上回るためだ。

パレスが勝利した場合、ユナイテッドは12月に1部リーグの最下位に沈むことになり、これは降格に終わった1930-1931シーズン以来となる。

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過密日程の12月、マンチェスター・ユナイテッドの試合は次々と続く。チームは来週水曜日の夜、セント・ジェームズ・パークでのアウェイゲームでニューカッスルと対戦する準備を進めている。

ユナイテッドのファンにとって楽観できないデータがもう一つある。チームはプレミアリーグにおけるニューカッスルの本拠地での直近4試合で、すべて敗れているのだ。

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マンチェスター・ユナイテッドは次の試合で、DFハリー・マグワイアを欠くことになる。ブレントフォード戦でチーム内最悪と評されるパフォーマンスを見せたマグワイアは、今シーズン5枚目のイエローカードを受けた。