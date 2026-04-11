1万2000アシスト！…レブロン・ジェームズがNBAの歴史に名を刻む

ロサンゼルス・レイカーズのレジェンド、レブロン・ジェームズがNBA史上4人目となる通算1万2000アシストを達成した。

この記録はフェニックス・サンズ戦の第1クォーターで達成された。ジェームズはディフェンスエリアでリバウンドを拾い、 そのままコート全体を貫くロングパスをディアンドレ・エイトンへ送り、エイトンが2得点をマーク。このプレーでジェームズは通算12,000アシストを達成し、第1クォーター残り7分49秒の出来事だった。

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この達成でジェームズはリーグ屈指のプレイメーカーに名を連ねた。最多はユタ・ジャズのレジェンド、ジョン・ストックトン（15806本）、2位はクリス・ポール（12552本）、 ジェイソン・キッドの12091本に次ぐ4位で、試合終了時点では12010本だった。

41歳の今も引退は考えておらず、あと1シーズンプレーすればキッドを超えると見込まれる。CP3の記録にどこまで迫れるかは健康状態と出場試合数次第だ。

キャリア平均7.4アシストのジェームズは、今季7.1アシストで臨んだサンズ戦で12アシスト28得点をマークし、チームを101－73の勝利に導いた。

この活躍でジェームズは22回目のオールスター出場を果たし、NBAデビューから20年を超えた今もなお第一線で戦うことを証明した。

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