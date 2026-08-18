「ハノーファー生まれの彼は、プレーしてきたあらゆる場所でゴールを決めてきた」。ウェストハム・ユナイテッドは2024年8月初旬、ニクラス・フュルクルクの獲得をそう喜んでいた。現在は1.FCケルンでスカッドプランナーを務め、当時はウェストハムのテクニカルディレクターだったティム・シュタイトテンが、ブレーメン時代から旧知の仲だったフュルクルクをロンドンへと導いた。

しかし、それからほぼちょうど2年後、こう言わざるを得ない。フュルクルクはプレーしたすべての場所でゴールを決めたわけではなかった。2部へ降格したこのイングランドの名門クラブにとって苦い計算となったのは、フュルクルクの数少ない1得点あたりに実に900万ユーロを費やしたことだ。

2024年には移籍金2700万ユーロがイングランドからドルトムントへ支払われた。だが、フュルクルクがウェストハムで29試合に出場して記録したのはわずか3得点。その最後のゴールは2025年4月までさかのぼる。さらに、昨季後半のACミランへのレンタル移籍も完全に失敗に終わり、フュルクルクは突如として完全な行き場を失った。ハマーズは2028年まで契約を残していたにもかかわらず、この夏のうちにどうしても彼を手放したがっており、チーム構想の中でまったく役割を与えられていなかった。最近の公式登録メンバーリストでは背番号すら与えられておらず、フュルクルクがミランへレンタル移籍していた間に、彼の「11」はすでにFW仲間のタティ・カステジャノスが引き継いでいた。

そんなロンドンでの完全な行き詰まりが、フットボール・ロマンの観点から見れば本物の“ハンマー”を可能にしようとしている。フュルクルクは、ブンデスリーガのヴェルダー・ブレーメンへ復帰する見通しで、報道によればまずは1年間のレンタルになるという。かつてサッカー選手としても大きく成長した北の地で、フュルクルクは数年前にドイツ代表へと上り詰めた。そこで再び輝きを取り戻し、ようやくまた良い時期を迎えることができるのだろうか。

そして、ここ数日フュルクルクをめぐって頻繁に投げかけられてきたもう一つの疑問がある。なぜここまでの事態になってしまったのか。というのも、フュルクルクがウェストハムに加入したのは、まさにキャリア最高の時期からだったからだ。自身でも世界最高のリーグに挑む準備は万全だと考えていた。ようやくけがに悩まされない時期を迎えたフュルクルクは、まずヴェルダーをブンデスリーガ復帰へ導き、続く2022-23シーズンにはドイツのトップリーグでも得点源となった。その見返りが、2022年11月のドイツ代表デビューだった。直後のカタール・ワールドカップでは、失望に終わったドイツ代表の中でも数少ない明るい材料の一人だった。

2024年夏のニクラス・フュルクルク：BVBでCL決勝、ドイツ代表ではスーパーサブ

2024年夏まで、このFWは以後ドイツ代表のメンバーから欠かせない存在となり、ムードメーカーとして、そして高い決定力でも評価を高め、EURO2024では重要なジョーカーとして輝いた。その前のシーズンにはボルシア・ドルトムントのナンバーワンFWとしてプレーし、BVBの一員としてチャンピオンズリーグ決勝に進出。その道のりでも重要なゴールを挙げていた。遅咲きのフュルクルクは当時けがにも悩まされず、まだ数年は明るい未来が待っているように見えた。

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わずか1年でのドルトムント退団は、外から見ればかなり意外なものだった。たしかにBVBは2024年にセルー・ギラシーという実力者を獲得していたが、それでも当時の指揮官ヌリ・シャヒンはフュルクルクを残したがっていたとされる。それでもボルシア首脳陣が24試合出場のドイツ代表FWを再び放出することに傾いた最大の理由は、何よりも経済性だった。というのも、ウェストハムは2700万ユーロを提示し、それはドルトムント自身が12カ月前にブレーメンへ支払った額より1000万ユーロも高かったからだ。喜んで受け入れられた移籍益だった。

本来であれば、というのが大方の見方だったが、フュルクルクのフィジカルの強さを生かしたプレースタイルはプレミアリーグにうまく合うはずだった。だが最終的にはそうならなかったことを、本人も2月のkickerのインタビューで認め、ウェストハムでは「ボックス内とその周辺でボールに触る回数が少なかった」と説明した。「そして、まさにそこに自分の主な強みがあるんだ」

事実として付け加えるべきなのは、フュルクルクがプレミアリーグ移籍後に非常に不運なけがに見舞われたことだ。最初はアキレス腱に違和感が出て、何カ月も戦列を離れた。そして復帰からわずか1カ月後には太ももの負傷で再び離脱した。そのため、ウェストハムでの最初のシーズンにリズムをつかむことはそもそも不可能だった。2年目こそすべてが良くなるはずだったし、実際に当初はそう見えた。少なくとも最初の7節までは、けがなくプレーを続けることができたが、決して説得力ある内容ではなかった。その後また新たな負傷に見舞われ、2025年から2026年に変わるころには、長く退団の可能性が取り沙汰されるようになっていた。

ニクラス・フュルクルクのミラン移籍は好スタートも、その後は失望の展開に

フュルクルクは別のリーグ、別の環境で再出発を図ろうとしていた。そのためにワールドカップを意識していたわけではないと強調していたが、1月初旬にレンタルでACミランへ加わった際、ワールドカップ出場の夢がまったく影響していなかったとは言い切れないだろう。

「プレミアリーグよりも、自分にはこのプレーの方が明らかに合っていると感じる」。セリエAでの最初の出場後、フュルクルクはそう語っていた。ミランはXに「The Fußballgott has arrived」と投稿したが、それは1月中旬、フュルクルクが途中出場からわずか3分後にレッチェ戦の1-0決勝点を決めた時だった。「もちろん、フュルクルクがどれほど素晴らしいストライカーかは分かっている。彼はそれをこれまで証明してきた。我々のチームにとって非常に重要な特長をもたらしてくれる」と、アシストしたアレクシス・サーレマーケルスは称賛した。

ミランのファンの間でフュルクルクが特別な支持を得たのは、レッチェ戦の決勝点を足の指の骨折を抱えながら決めたからでもあった。「僕はドイツ人だからね。僕たちは強いし、痛みにも対処できる」と笑いながら語り、「ACミランの試合は1試合も欠場したくない」と強調した。こうしてサン・シーロでの人気は一気に高まり、さらに1月末にはドイツ代表スポーツディレクターのルディ・フェラーがワールドカップメンバー入りへの希望を抱かせた。「ウェストハム時代より明らかに多くプレーしている。それは我々にとってもプラスだ」と、フェラーはGazzetta dello Sportで語っていた。

しかし今では、フュルクルクのワールドカップ出場も、ミラノでの成功した未来も、どちらも実現しなかったことが分かっている。レッチェ戦のゴールがミランでの唯一の得点となり、最後までジョーカー役以上にはなれなかった。元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはフュルクルクをワールドカップに連れて行かず、ロッソネリも買い取りオプションを行使しなかった。なお、その額はおよそ500万ユーロにすぎなかったとみられている。

新天地を探すニクラス・フュルクルク：簡単ではなかった

こうして彼はひとまずウェストハムに戻らざるを得なかったが、そこでは事実上ほとんど無視されていた。そして、かつてドイツ代表の希望の星だったこの選手にとって、新たなクラブ探しも明らかに容易ではなかった。

それもある意味では当然だ。フュルクルクはすでにサッカー選手として高齢の域に達しており、最近までは年間およそ450万ユーロという高額年俸を受け取っていたうえ、この2シーズンは忘れたい内容だった。クラブと代表を合わせても、ここ2年で52試合に出場してわずか5得点しか挙げていない。

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移籍市場でフュルクルクを特別魅力的に見せるような材料ではない。本人がセリエAのサッカーは自分のプレーにかなり合っていると感じていたこともあり、イタリアへの完全移籍は自然な流れだった。実際、新天地候補をめぐる一連の憶測もそうした方向性を示していた。ラツィオとフィオレンティーナという名の知れた2クラブが緩やかに接触したとされ、ヴェネツィアFCとは3年契約で合意に達していたとも伝えられている。だが、Bild によれば、セリエA昇格組にとってウェストハムが要求した移籍金は高すぎたため、ヴェネツィアは距離を置くことになったという。

ヴェルダー・ブレーメン復帰へ：ニクラス・フュルクルクは“ロマン効果”に懸ける

フュルクルクの価格として、ハマーズは500万ユーロを求めていたとSkyは報じている。厳しい2年間にもかかわらず、この9番の状況を追い続けていたとされるいくつかのブンデスリーガクラブにとっては、まだ手の届く範囲だった可能性もある。別の報道とは異なり、フュルクルクは最近のウェストハムで少なくとも大部分においてチーム練習に合流しており、コンディション面にも問題はないとみられる。そうした点もまた、ブレーメンへのロマンあふれる復帰が実現するうえで、間違いなく一役買ったのだろう。

Sky によれば、そのためにフュルクルクは金銭面で譲歩する。というのも、ヴェルダーはウェストハム降格後も彼が受け取れたはずの年俸200万ユーロを支払えないからだ。とはいえ、SVWにセンターフォワード補強の切迫した必要性は本当にあったのだろうか。すでにスイス代表のワールドカップ出場選手セドリック・イッテンという、破壊力型の似たタイプのストライカーが加わっており、その後ろには新加入のケニー・クエタントと下部組織育ちのサリム・ムサという若い才能2人がチャンスをうかがっている。だが、ブレーメンのダニエル・ティウーネ監督は、2トップの布陣も選択肢として考えているとされており、そうなるとフュルクルク復帰はやはり理にかなって見えてくる。

いずれにせよ、ヴェーザーシュタディオン周辺の期待は大きくなるだろう。特別に愛され、かつて自らのキャリアを新たなレベルへ押し上げた場所で、フュルクルクは33歳にしてもう一度それを成し遂げられるのか。そして新たな代表監督ユルゲン・クロップの下で、再び代表で役割を担うことはあるのか。

その答えは、今後数カ月が示してくれるだろう。現時点で確かなのはただ一つ。ブレーメンでは、フュルクルクはすでにゴールを決めているということだ。