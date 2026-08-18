「ハノーファー生まれの彼は、プレーしてきた場所のどこでもゴールを決めてきた」。ウェストハム・ユナイテッドは2024年8月初旬、ニクラス・フュルクルクの獲得をそう喜んでいた。現在は1.FCケルンでスカッドプランナーを務め、当時はウェストハムのテクニカルディレクターだったティム・シュタイトンが、ブレーメン時代からよく知るこのFWをロンドンへ連れてきた。

だが、それからほぼちょうど2年後、こう言わざるを得ない。フュルクルクは、プレーしたすべての場所でゴールを決めたわけではなかった。2部に降格したイングランドの名門クラブにとって苦い計算となったのは、フュルクルクの数少ない得点1つひとつに、実に900万ユーロを支払ったことになる点だ。

2024年には2700万ユーロの移籍金がイングランドからドルトムントへ支払われた。しかし、フュルクルクがウェストハムで29試合に出場して挙げた得点はわずか3。最後の1点は2025年4月までさかのぼる。さらに、昨季後半のACミランへのレンタル移籍も大失敗に終わったことで、フュルクルクは突如として完全に行き場を失った。ハマーズは2028年まで契約を残していたにもかかわらず、この夏のうちに何としても放出したい考えで、彼は構想にまったく入っておらず、公式の選手リストではついに背番号なしで掲載されていた。フュルクルクの「11」は、ミランへのレンタル期間中にすでにFW仲間のタティ・カステジャノスが引き継いでいた。

ロンドンで完全に脇へ追いやられた状況が、フットボールロマンの観点から見れば、今や本当の衝撃を可能にしようとしている。フュルクルクはブレーメン復帰が濃厚で、報道によればブンデスリーガの同クラブがまず1年間のレンタルで迎える見通しだ。かつて選手としても大きく成長したドイツ北部で、フュルクルクは数年前にドイツ代表へと上り詰めた。そこで再び輝きを取り戻し、ようやくまた良い時期を迎えられるのだろうか。

そして、このところフュルクルクを巡って頻繁に投げかけられていたもう1つの問いはこうだ。なぜここまでの事態になったのか。というのも、フュルクルクはキャリア最高の時期を経てウェストハムに加わり、世界最高のリーグに向けて万全の準備が整っているように見えていたからだ。ようやく故障なく過ごせたフュルクルクは、まずブレーメンをブンデスリーガ復帰へ導き、続く2022-23シーズンにはドイツのトップリーグでも得点源となった。その見返りが、2022年11月のドイツ代表デビューだった。その直後には、失望に終わったカタールW杯でも、フュルクルクはDFBチームにおける数少ない希望の光の1人だった。

2024年夏のニクラス・フュルクルク：BVBでCL決勝、DFBではスーパーサブ

2024年夏まで、このFWは以後ドイツ代表メンバーに欠かせない存在となり、ムードメーカーとして、そして高い得点率でも存在感を発揮。自国開催のEURO2024では重要なジョーカーとして輝いた。前季にはボルシア・ドルトムントのナンバーワンストライカーとしてプレーし、BVBの一員としてチャンピオンズリーグ決勝に進出。その道のりでも重要なゴールを決めていた。遅咲きのフュルクルクは、当時は負傷にも悩まされず、まだ数年の明るい未来が待っているように思われていた。

Getty Images

わずか1年でのドルトムント退団は、外から見れば確かに意外だった。BVBは2024年にセルー・ギラシを有力なライバルとして補強していたとはいえ、当時の監督ヌリ・シャヒンは伝えられるところによればフュルクルクを残したがっていた。それでもボルシア首脳陣にとって、何より後押ししたのは経済合理性だった。というのも、ウェストハムは2700万ユーロを提示しており、それは自分たちが12カ月前にブレーメンへ支払った額より1000万ユーロ多かったからだ。喜んで受け入れられる移籍益だった。

そもそも、身体の強さを前面に出すフュルクルクのプレースタイルは、プレミアリーグに合うはずだというのが一致した見方だった。だが最終的にはそうならなかったことを、本人も2月のkickerでのインタビューで認めている。彼はウェストハムでは「ボックス内やその周辺でのボールタッチが少なかった」と説明し、「そして、まさにそこが主に僕の強みなんだ」と語った。

事実として付け加えるべきなのは、フュルクルクがプレミアリーグ移籍後に非常に不運な負傷に見舞われたことだ。最初はアキレス腱に違和感が出て、何カ月も戦列を離脱。復帰からわずか1カ月後には今度は太ももの負傷で再び離脱した。こうしてウェストハム1年目のシーズンにリズムをつかむことは、そもそも不可能だった。2年目こそすべてが良くなるはずだったし、実際に最初はそうなりかけていた。少なくとも最初の7節はケガなくプレーを続けられたが、決して説得力のある内容ではなかった。その後に再び負傷が続き、2025年から2026年へと年が変わる頃には、退団の可能性が長く取り沙汰されるようになっていた。

ニクラス・フュルクルクのミラン移籍は好スタートも、その後は失望に終わる

フュルクルクは、別のリーグ、別の環境で再出発を図ろうとしていた。本人は、その決断においてW杯を見据えたことが決定的ではなかったと強調していたが、1月初旬にレンタルでACミランへ加入した際、ワールドカップ出場の夢が少なからず影響していたことは間違いないだろう。

「プレミアリーグよりも、自分にはこのプレーの方がずっと合っていると感じる」。セリエAで最初の数試合を終えた後、フュルクルクはそう語った。ミランはXで「The Fußballgott has arrived」と投稿。1月中旬、フュルクルクが途中出場からわずか3分後にレッチェ戦の1-0決勝点を決めた時のことだった。「フュルクルクがどれほど信じられないストライカーかは、もちろん分かっている。彼はそれを過去に証明してきた。彼は我々のチームに非常に重要な特徴をもたらしてくれる」。アシストしたアレクシス・サーレマーケルスもそう称賛した。

ミランのファンの間でフュルクルクが特別な支持を集めたのは、レッチェ戦の決勝点を足の指の骨折を抱えながら決めたからでもあった。「僕はドイツ人だ。僕たちは強いし、痛みにも対処できる」と笑いながら語り、「ACミランの試合を1試合たりとも逃したくない」と強調した。こうしてサン・シーロでの人気は急速に高まり、さらにDFBのスポーツディレクター、ルディ・フェラーは1月末、W杯メンバー入りに希望を持たせていた。「彼はウェストハム時代より明らかに多くプレーしている。それは我々にとってもプラスだ」と、フェラーはガゼッタ・デッロ・スポルトで語っている。

だが今となっては、フュルクルクのW杯出場も、ミラノでの成功した未来も実現しなかったことが分かっている。レッチェ戦でのゴールはミランのユニフォームでの唯一の得点のままで、ジョーカー役以上の立場にはついになれなかった。元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはフュルクルクをワールドカップに連れて行かず、ロッソネリも買い取りオプションを行使しなかった。その額はおよそ500万ユーロにすぎなかったとみられているにもかかわらず、だ。

新天地を探すニクラス・フュルクルク：状況は複雑だった

こうして彼はひとまずウェストハムへ戻らなければならなかったが、そこで彼はやはりほとんど無視される存在だった。そして、かつてDFBチームの希望の星だった男にとって、新たなクラブ探しも明らかに簡単ではなかった。

それもある意味では筋が通っている。というのも、フュルクルクはすでにサッカー選手としては高い年齢に達しており、直近では年間およそ450万ユーロという高額な年俸を受け取っていたうえ、この2シーズンは忘れたいものになっていたからだ。クラブと代表での試合を合わせると、過去2年間でフュルクルクは52試合に出場してわずか5ゴールしか決めていない。

Getty

こうした要素は、移籍市場でフュルクルクをそれほど魅力的な存在にはしなかった。本人がセリエAのサッカーを自分のプレーにかなり合っていると感じていた以上、イタリアへの完全移籍が自然な流れにも思えた。実際、新天地候補をめぐる一連の報道もそれを裏づけていた。ラツィオとフィオレンティーナという名の通った2クラブが緩やかに接触したとされ、ヴェネツィアFCとは伝えられるところではすでに3年契約で合意していたという。だがBild によれば、セリエA昇格組にとってウェストハムが求める移籍金は高すぎたため、ヴェネツィアは距離を置いたようだ。

ブレーメン復帰へ：ニクラス・フュルクルクはロマンの効果に懸ける

フュルクルクの価格として、ハマーズは500万ユーロを要求していたとSkyは伝えている。直近2年が困難なものだったにもかかわらず、この9番の状況をなお注視していたとされる一部のブンデスリーガクラブにとっては、まだ許容範囲だったかもしれない。フュルクルクはウェストハムで、これと異なる一部報道とは反対に、少なくとも最近はおおむねチーム練習に加わっていたようで、コンディション面に問題はない。この点も、ロマンあふれるブレーメン復帰が実現するうえで間違いなく一役買っただろう。

Sky によれば、そのためにフュルクルクは金銭面で譲歩する。ウェストハムでの降格後にも受け取れたはずの年間200万ユーロを、ブレーメンは支払えないからだ。だが、そもそもSVWにセンターフォワードの緊急補強は必要だったのだろうか。というのも、スイス代表のW杯出場経験者セドリック・イッテンという、すでに似たタイプの屈強なストライカーが加わっており、その後ろには新加入のケニー・クエタンと下部組織育ちのサリム・ムサという若い才能2人もチャンスをうかがっている。とはいえ、ブレーメンのダニエル・ティウーネ監督は、本格的なストライカー2人を並べるシステムも視野に入れていると伝えられており、そう考えればフュルクルク復帰はやはり理にかなっているようにも映る。

いずれにせよ、ヴェーザーシュタディオン周辺での期待は大きくなるだろう。とりわけ愛され、かつて自らのキャリアを新たなレベルへ引き上げたその場所で、フュルクルクは33歳にしてもう一度それを成し遂げられるのか。そして、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの下で、今後再び代表で役割を担うことはあるのか。

その答えは、今後数カ月がもたらすことになる。現時点で確かなのはただ1つ。ブレーメンで、フュルクルクはすでにゴールを決めてきたということだ。