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アル・アハリの主力選手が、伝統のライバルであるアル・ナスルとのロシュン・リーグでのクラシコを数時間後に控え、負傷から回復した。

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アル・アハリは今週金曜日、ジッダのアル・インマー・スタジアムにライバルのアル・ナスルを迎え、ロシュン・リーグ第9節の延期分を戦う。

試合を数時間後に控え、アル・アハリの公式アカウントは水曜日に行われたチームの練習の写真を公開。そこには左サイドバックのザカリア・ハウサウィが通常どおり参加する姿が写っていた。

ハウサウィがアル・アハリの練習に参加するのはこれが初めてで、負傷によりおよそ1カ月半にわたって離脱していた。

同選手は、昨年9月と10月に行われた第27回アラビアン・ガルフカップ「ハリージ27」にサウジアラビア代表として出場した際、膝の靭帯を打撲していた。

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以降、25歳の同選手はアル・アハリでの試合に一度も出場しておらず、具体的にはサウジ・ロシュン・リーグのアル・ファテフ戦、アル・フェイハ戦、アル・ハリージ戦、アル・シャバブ戦、そしてAFCチャンピオンズリーグエリートのアル・ワスル(UAE)戦、アル・ガラファ(カタール)戦、アル・サッド(カタール)戦を欠場した。

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ハウサウィの復帰はアル・アハリにとって大きな補強となる。特に、オランダ人指揮官のマリノ・プシッチ監督は、負傷前まで同選手を左サイドバックの主力として起用していた。

同選手は今シーズン開幕以降、アル・アハリで公式戦8試合に出場しているが、ゴールやアシストは記録していない。

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ハウサウィが復帰する一方で、 アル・アハリではサウジアラビア人ウインガーのサレハ・アブ・アル・シャマトと、アルメニア人MFのエドゥアルド・スピェルツィアンの2選手の欠場が確定している 。

スピェルツィアンは、今月2日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第4節、アル・サッド(カタール)とのスコアレスドローの試合中に内転筋を断裂した。

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この負傷により、同選手は現在のインターナショナルウィークに行われたUEFAネーションズリーグのキプロス戦とラトビア戦でアルメニア代表に参加できず、アル・アハリのメディカルスタッフと連携したアルメニア代表のメディカルスタッフの管理の下、集中的な治療とリハビリプログラムを受けていた。

両メディカルスタッフは、再発することなく安全に実戦復帰できるよう、スピェルツィアンのリハビリに最善を尽くしてきたが、アル・ナスルとのクラシコまでに間に合わせることはできなかった。

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一方、アブ・アル・シャマトは、10月12日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第2節、アル・アハリがアル・ワスル(UAE)に3-1で勝利した試合で肩を負傷した。

この負傷により、若きウインガーはサウジ・ロシュン・リーグのアル・フェイハ戦、アル・ハリージ戦、アル・シャバブ戦、そしてAFCチャンピオンズリーグエリートのアル・ガラファ(カタール)戦とアル・サッド(カタール)戦を欠場した。

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また、アブ・アル・シャマトはアル・ナスルとのクラシコに間に合わせることを目指してリハビリプログラムに取り組んでいたため、現在のインターナショナルウィークでもサウジアラビア代表に合流できなかったが、結局クラシコへの出場も叶わなかった。

アル・ナスルとのクラシコは、アル・アハリにとって特別な意味を持つ一戦だ。今シーズンのロシュン・リーグ優勝争いに再び加わるうえで、勝負を分ける試合となるからだ。

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アル・アハリは7勝4敗の勝ち点21でサウジ・リーグ6位につけており、首位を走るアル・ヒラルとは勝ち点9差となっている。

一方、アル・ナスルは勝ち点28で3位につけており、アル・ヒラルとは勝ち点2差、2位のアル・カーディシーヤとは得失点差のみで後れを取っている。