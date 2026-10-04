「VfBへの移籍後に1つ、2つ意見の食い違いがあり、それで家族として協力関係を終えることになりました」とペイチノビッチは説明した。「父がそれを引き継いでくれて、僕はこれから次のステップをどう進めるか見ていくつもりです。それが知られてからは、電話が1日に1、2回余計に鳴るようにもなりました」

この夏、VfBがブンデスリーガ降格クラブのVfLヴォルフスブルクに支払った移籍金2500万ユーロにより、この左利きの選手はシュツットガルトのクラブ史上2番目に高額な補強となった。21歳の本人は、この高額な金額を複雑な思いで受け止めている。

「移籍前から、そのことをそもそも気にするべきなのか自分に問いかけていました。というのも、外からはいつだって『あいつは高すぎた』と言う声があるからです。それでも、ピッチでの僕の集中がそれに左右されることはありません。移籍金が500万ユーロでも5000万ユーロでも関係ないです」とペイチノビッチは語った。

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ジェナン・ペイチノビッチはVfBクラブ史上2番目に高額な移籍選手

ただし、その値札に伴うプレッシャーをこのアタッカーも自覚している。「もちろん、移籍金は少なくないですし、特にVfBにとってはそうです。自分がクラブ史上2番目に高額な新戦力だということは分かっています。でも、だからといって自分にもっと多くを求めなければいけないとは思っていません。僕には自分自身の向上心があって、それで十分です」

だが、バート・カンシュタットでのスポーツ面での船出は控えめなものとなった。DFBポカールのロストック戦でいきなりハットトリックというこの上ないデビューを飾った一方、その後は無得点が続き、以来うまくいかない状態に陥っている。「そう言っていいと思います。正直に言えばね」と、ミュンヘン生まれのこの選手は認めた。「でも、ストライカーとして得点できないこういう時期は、今後の人生でもきっと何度かあるはずです。一方では難しいことですが、もう一方では冷静さを保ち、自分のクオリティーを信じることも大事です」

この調子の落ち込みは、当然ながらDFBでも見過ごされなかった。ネーションズリーグの4試合に向けて、ペイチノビッチは代表監督ユルゲン・クロップから招集を受けなかった。これについて彼はこう語っている。「何とも思わなかったとは言いません。でも、シュツットガルトでのブンデスリーガ開幕後のスタートがベストではなかったことは分かっていましたし、もっと自分へのご褒美を与えなければいけなかったと思います。クロップには『入りたいなら結果を出さなければならない。しかも、もっと良い結果を出さなければいけない』と言われました。だからといって、自分の中で世界が崩れたわけではありません。むしろ、まだ一段上げなければいけないというサインです」

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ジェナン・ペイチノビッチはユース時代にどこでプレーした？

ペイチノビッチはユース時代、バイエルン・ミュンヘンとFCアウクスブルクの下部組織で育成を受け、その後ヴォルフスブルクへ移籍した。フォルトゥナ・デュッセルドルフへの期限付き移籍を経て、昨季はトップリーグで地位を築いた。

若い頃にマンチェスター・シティ、チェルシーと交渉していたことは、彼のキャリアが別の道をたどっていた可能性を示している。「当時はまだプロとしての経験が少なすぎたので、海外に出るのは早すぎたと思います。ヴォルフスブルクを経て、デュッセルドルフへのレンタルを挟んだ道が、自分にとっては正しかったです」とペイチノビッチは語った。