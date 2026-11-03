1つの決断、アル・ヒラルとアル・ナスルで：サウジアラビアのクラブはロシュン・リーグの突然の延期にどう対応したか

アル・ヒラルを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギと、アル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーは、サウジ・ロシュン・リーグの試合が突如延期となったことへの対応として、一つの決断を下した。

アジアサッカー連盟は火曜日の朝、2027年1月に開幕予定だったAFCアジアカップを延期し、同年12月から開催することを発表した。

この決定が下されると同時に、ロシュン・リーグ機構は、今月11月5日から7日に予定されていた第13節の延期を発表した。試合日程を過密にする必要がないほどの十分な時間が確保されたためである。

サウジアラビアの紙「アッリヤディーヤ」は、アル・ヒラルを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギが、AFCチャンピオンズリーグ・エリートでのUAEのシャバブ・アル・アハリ戦を終えた後、選手たちに10日間の休養を与えることを決めたと報じた。

アル・ヒラルは火曜日の夜、サウジアラビアの首都リヤドのキングダム・アリーナで行われたシャバブ・アル・アハリとの一戦で2対0の勝利を収めた。これはアジアの同大会のリーグステージ第4節にあたる試合だった。

同じことがアル・ナスルでも繰り返された。サウジアラビア人ジャーナリストのアブドゥルアジーズ・アルウサイミは、ポステコグルーも選手たちに9日間の長期休養を与えたと明言している。

一方、アル・イテハドでは、ドイツ人指揮官イェンス・ヴィーシングが選手たちに与えた休養は5日間にとどまった。これはサウジアラビア人ジャーナリストのマージド・フードが明らかにしたものだ。

なお、ロシュン・リーグ第13節の試合が延期されたことで、サウジアラビアのクラブには長期休養の機会が与えられた。各クラブが試合に復帰するのは、次回の国際マッチウィーク終了後となる。