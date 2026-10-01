ジロンダン・ボルドーという名前を聞けば、多くの人はフットボールの長い伝統とロマンを思い浮かべるだけでなく、かつてフランス屈指の規模と成功を誇ったクラブを連想するはずだ。1990年代にボルドーでフランス代表選手となり、1996年にはジロンダンの一員としてUEFAカップ決勝でバイエルンに敗れ、その後ユベントスへ移籍したジネディーヌ・ジダンのことも思い出すだろう。

また、ジダンの後継者と一時はまで呼ばれた天才司令塔ヨアン・グルキュフを擁し、守備の象徴だったローラン・ブランが率いた2009年の最後の優勝チームも思い起こされる。そのジロンダンはクラブ史6度目、そして少なくともこの先かなり長い間は最後となるフランス王者の座に就いた。翌シーズンには、ボルドーはチャンピオンズリーグ準々決勝にまで進出している。

それからまだ15年半あまりしか経っていない。2026年のジロンダン・ボルドーが置かれている現実は、欧州最高峰の舞台ではなく地域リーグのフットボールだ。フランス南西部の大都市を本拠とするこの名門は6部まで転落した――より正確に言えば、ボルドーは同国6部に当たるレジオナル1でのプレーを望んでいる。

ジェラール・ロペスはいつジロンダン・ボルドーを引き継いだのか？

背景については後ほど触れるとして、まずは主な責任者の1人から見ていこう。もちろん、6度のリーグ優勝を誇るクラブの前例のない転落の責任をすべてジェラール・ロペスに負わせるのは公平ではない。だが、2021年夏に当時まだ1部だったクラブへルクセンブルク系スペイン人実業家のロペスが加わったことで、ボルドーの悲しい下降線が本格的に始まったのも事実だ。そして恐ろしいのは、ロペスの名がさらに2つの伝統あるクラブの没落とも直接結びついていることだ。ベルギーのロイヤル・エクセル・ムスクロンは、すでにクラブそのものが存在していない。そして2001年のポルトガル王者ボアヴィスタも、5部への致命的な転落を経て、現在は試合すら行っていない。

そう考えれば、OSCリールはまだ幸運だったと言えるかもしれない。フランスのこのクラブは、いわばジェラール・ロペスによる買収を無傷で生き延び、今なお当時と同じ場所にとどまっている唯一のクラブという印を持つ。2017年初頭、リールはこの実業家が初めて参入したクラブだった。LOSCでの関与は、その後の3つのプロジェクトほど壊滅的な形では終わらなかったものの、ロペスがクラブにとって健全な補強要素だったとも言い難い。

「彼はリールで成功するための理想的なプロフィールを備えている」。それまで約15年間クラブ会長を務めていたミシェル・セイドゥは、ロペスへの売却に大きな期待を寄せていた。ロペスは参入後、アメリカの投資会社エリオット・マネジメントから2億2500万ユーロの融資を受けたが、後にこれを期限までに返済できなくなった。そのためロペスは2020年末に退くことになり、リールには莫大な負債が残された。フランスのクラブは、ニコラ・ペペ（8000万ユーロでアーセナルへ）、ヴィクター・オシムヘン（7890万ユーロでナポリへ）、ガブリエウ（2600万ユーロでアーセナルへ）といった高額売却によってその返済を進めることができた。

ジェラール・ロペスはどうやって富を築いたのか？

かつてSkypeの数十億規模の売却にも関わったロペスは、2010年から2015年にかけて元F1チームのロータスのオーナーでもあったが、そこでも彼の関与は財政難の末に終わり、売却を余儀なくされた。フットボール界では、リールでの失敗がすでに見えていた2020年夏、次の案件としてロイヤル・エクセル・ムスクロンへの参入に踏み切った。少なくとも表向きには、財政難に苦しむベルギー1部クラブを近隣のリールのパートナークラブとしても確立したいとロペスは語っていた。だが、焦点は明確にムスクロンそのものに置かれており、ベルギーとフランスの国境に直接接する町のクラブを中期的に国内トップグループで戦わせたい意向だった。

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しかし現実には、ロイヤル・エクセルはロペス到着からわずか1年で2部へ降格。その翌シーズン、裕福で大きな約束を掲げて登場したオーナーの下で、完全な混乱が起きた。給与の支払いは期限通りに行われず、そのため選手たちは2022年1月にストライキに入り、トレーニングを拒否した。「会長は、ロペスを信じろ、彼はいつも約束を守ると言う。だが、もう自分たちをごまかすわけにはいかない。私たちはクラブ首脳陣への信頼を失った」。ムスクロンの当時の主将クリストフ・ルポワンは、その数週間前にすでにNoteleでこう憤っていた。数カ月後、ムスクロンの取締役会はクラブの破産を宣言し、2022年夏以降、このクラブは文字通り存在しなくなった。

同じような運命は今、ロペスの“地獄のポートフォリオ”のもう1つの銘柄であるボアヴィスタにも迫っている。ポルトガルの伝統あるクラブにこの実業家が参入したのは2020年10月で、2021年夏から今年6月末まではクラブオーナーを務めていた。

ボアヴィスタ・ポルトは2001年にどんな偉業を成し遂げたのか？

ボアヴィスタは、フットボール熱の高い同国北部の都市を本拠とする誇り高きクラブだ。2001年の衝撃的な優勝によって、過去80年間でベンフィカ、スポルティング、FCポルト以外の名でポルトガル王者となった唯一のクラブという偉業を成し遂げた。リールやムスクロンと同様、ロペスはボアヴィスタでも、すでに財政的に厳しい状況にあったクラブの潜在的な救世主として現れた。だが実際には、最終的な転落を決定づける重要な一角に過ぎなかった。

クラブの問題はとめどなく悪化し続け、選手たちはとうの昔に給与の支払いを当てにできなくなっていた。2020年から2023年までボアヴィスタに在籍したアメリカ人右サイドバックのレジー・キャノン（現在はMLSのコロラド・ラピッズ）は、29カ月の間に期限通りに給与を受け取ったのがわずか1回だったとされ、後にクラブはキャノンに40万ユーロの補償金を支払うよう命じられた。一方でFIFAは、給与未払いを理由に2023年、5回の移籍期間にわたる補強禁止処分をボアヴィスタに科し、これが競技面の困難もさらに大きくした。

2024-25シーズン終了時には1部からの降格が決まり、その数週間前には未払いの請求書が原因でスタジアムの電気が止められる事態にまで至っていた。さらに、ロペスを中心とするクラブ首脳陣がポルトガルサッカー連盟に対してボアヴィスタの経済的な存続可能性を証明できなかったため、複数回のライセンス拒否により、2025年夏には5部まで転落した。プロフットボールではなく地区リーグでの戦いを意味した。

ボアヴィスタ・ポルトは現在どこにいるのか？

それからおよそ12カ月後、103年の歴史を持つボアヴィスタは完全な消滅の瀬戸際に立たされている。破産したクラブが破産手続きの延長のために支払うべき月額費用を期限内に納めることができなかったのだ。そのためボアヴィスタは7月末から競技運営から除外されており、現在はまったく試合をしていない。特別ユニフォームの販売収益などを原資に、このクラブに大きな思いを持つ人々がボアヴィスタの救済を試みている。結末はまだ見えない。

いずれにせよ、ジェラール・ロペスはもうそこにはいない。そこで話はボルドーへ移る。ロペスの統治下で崩壊したクラブの3つ目、そしておそらく最も著名な例だ。もちろん、かつてのジダンのクラブが以前から財政問題に苦しんでいたのも事実である。2018年にはアメリカのファンド、キングス・ストリートが参入したが、その関与は持続可能とは程遠く、2021年春にキングス・ストリートは「もはやクラブを支援せず、現在および将来の必要資金も賄わない」と発表した。

ピッチ上でも2018年以降は一貫して下降線をたどっていた。欧州カップ戦の常連で、ときにさらに上を狙うクラブだったボルドーは、順位表の中位に沈む地味な存在となり、次第に下位争いへの不安も増していった。流れを変える存在として迎えられたのがジェラール・ロペスで、2021年夏にクラブを引き継いだ。しかし、ピッチ上の変化という点ではそれが急速に失敗だったことが明らかになり、2022年にジロンダンは最下位でリーグ・ドゥへ降格。これにより30年ぶりの2部転落となった。

ジェラール・ロペスはジロンダン・ボルドーでどんな過ちを犯したのか？

どうやらロペスはかなり甘い見通しでこの件に臨んでいたようだ。そううかがわせるのが、フランスのサッカー財務監督機関DNCGの責任者ジャン＝マルク・ミクレールの発言である。「負債が多すぎ、自己資本が少なすぎたうえ、チャンピオンズリーグ出場や主力選手売却に関する予測が楽観的すぎた」。ミクレールはL'Equipeに対し、ボルドーの巨大な苦境の原因としてそう挙げた。さらに意味深にこう付け加えている。「我々は最初から警告していた」

ボルドーは、名高い自前の育成組織出身のタレントを含む選手たちの売却によって、たびたび資金を得ていた。たとえば2022年にはセク・マラ（現ラシン・ストラスブール）を1150万ユーロでサウサンプトンへ、2023年にはディラン・バクワ（現OSCリール、ノッティンガム・フォレストからのレンタル）を1000万ユーロでストラスブールへ売却している。だが、それでは明らかに十分ではなかった。

一方で2部での収入減はさらなる負債増加につながり、痛ましいことに2023年の1部復帰はほんのわずかの差で逃した。2部での2年目はボルドーに大きな打撃を与え、チームは競技面でも大きく失速し、2023-24シーズンは12位に終わった。そのダメージは大きく、4部への強制降格を受けることになった。約1億ユーロの負債が、この悪夢のようなシナリオを避けられないものにした。

どの元バイエルン首脳がジロンダン・ボルドーへの参入に関心を示していたのか？

ボルドーが4部で昇格を目指しながらも実現できなかったこの2年間、あまりにも深刻な財政難が多くの潜在的な新規投資家を遠ざけた。2025年春には元バイエルン首脳のオリヴァー・カーンが参入に関心を示したが、最終的には見送っている。「先週末になってようやく私たちが入手できた財務、運営、法務に関する情報を精査した結果、FCGBを本来あるべき場所――リーグ・アン――へ戻すために予定していた約5000万ユーロを投資しないことを決めた」と、カーンは2025年6月にLinkedInで説明した。

一方で、ビセンテ・リザラズのようなクラブのレジェンドたちは古巣の現状への怒りをあらわにし、ロペスに矛先を向けた。「このクラブを愛するすべての人と同じように、私は吐き気がする。だが、ここで起きていることは、長年にわたる破滅的なスポーツ面と財政面の運営の結果にほかならない」と、ボルドーで通算300試合近くに出場した1998年ワールドカップ優勝メンバーのリザラズは憤った。「ジェラール・ロペスの到来以降、理解不能で頑ななものになってしまった」と、元バイエルンの選手は続けている。

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そして2026年、ボルドーの状況は周知の通り、すでに悪かった状態よりさらに悪化した。次の強制降格が確定したのだ。ロペスは2026-27シーズン実施のための財政的裏付けを証明できず、900万ユーロの予算不足が生じている。そのため、上位5カテゴリーを対象とする全国フットボールの枠組みからボルドーは除外された。つまり、再出発は6部のレジオナル1からということだ。そもそも参加できれば、だが。

なぜジロンダン・ボルドーはこれまで6部でまだプレーできていないのか？

というのも、これまでのところジロンダンは6部でまだ1試合も戦えていない。背景にあるのは、ロペスが買い手を見つけられず、クラブの清算すら迫っていた間、ヌーヴェル＝アキテーヌ地域のサッカー連盟がボルドーの競技参加を認めなかったことだ。

それでも、ようやくトンネルの先に光が見えてきた。水曜日に発表されたところによると、イギリスの投資ファンド、パーク・ベンチがロペスからクラブを買い取ることで合意に達した――象徴的な価格である1ユーロで。パーク・ベンチはジロンダンの莫大な負債を引き受け、うまくいけばボルドーは10月中旬のレジオナル1・プールB第5節からシーズンに参加できる可能性がある。かつての王者でありチャンピオンズリーグ出場クラブでもあったボルドーの相手は、その場合アヴィロン・バヨネFC IIとなる。4部クラブのセカンドチームだ。

ちなみに、ボルドーは今季すでにクープ・ドゥ・フランス、正確にはDFBポカールに相当する大会のフランス版における一種の予選ラウンドには出場している。そこで4部クラブ相手に力の差を見せつけられた。アングレーム・シャラントFCに90分で1-5。ボルドーは5分に先制したものの、直後に追いつかれ、15分も経たないうちに優位とみられていた相手がすでに3-1とリードしていた。「彼らは僕たちより経験がある」と、ボルドーのMFエル・ハジ・ムブップはScap FMで大敗後、明らかな力量差を認めた。それでも、悪いニュースばかりの中で前向きな見通しも口にしている。「レジオナル1（編集部注：6部）なら、このチームで何かを成し遂げられる。もちろん、クラブを再び上に押し上げたいという強い気持ちがある」

少なくともレジオナル1でようやく再びプレーできるようになれば、おそらくそれが唯一の前向きな材料だろう。もう本当に、ここからは上がるしかない。ジェラール・ロペス到来からの5年間で、ジロンダン・ボルドーは問題を抱える1部クラブから、完全消滅すら危ぶまれた6部クラブへと変わってしまった。ロイヤル・エクセル・ムスクロンにとっては、その完全消滅がジェラール・ロペスの名と結びついていた。ボアヴィスタ・ポルトも、まだそうなる可能性は十分にある。仮にそうならなかったとしても、かつての衝撃的王者は今やポルトガルのアマチュアフットボールの底辺に生息するだけの存在になっている。