ジロンダン・ボルドーという名前を聞けば、多くの人はフットボールの長い伝統とロマンだけでなく、かつてフランス屈指の規模と成功を誇ったクラブを思い浮かべる。1990年代にボルドーでフランス代表選手となり、1996年にはジロンダンの一員としてUEFAカップ決勝でバイエルン相手に敗れ、その後ユヴェントスへ移籍したジネディーヌ・ジダンもその一人だ。

さらに思い起こされるのは、2009年の最後の優勝メンバーだ。当時、一時はジダンの後継者とまで呼ばれた天才的プレーメーカー、ヨアン・グルキュフを擁し、守備の象徴でもあったローラン・ブランの指揮下で、ジロンダンは6度目、そして少なくともこの先かなり長い間は最後となるフランス王者の座に就いた。続くシーズンには、ボルドーはチャンピオンズリーグ準々決勝にまで進出した。

それは、ほんの15年余り前のことにすぎない。2026年のジロンダン・ボルドーが置かれている現実は、欧州トップレベルの舞台ではなく地域リーグのフットボールだ。フランス南西部の大都市を本拠とするこの誇り高きクラブは6部まで転落した――いや、より正確に言えば、ボルドーは国内6部に当たるレジオナル1、ドイツで言えばフェアバンツリーガに相当するカテゴリーでプレーすることを望んでいる。

ジェラール・ロペスはいつジロンダン・ボルドーを引き継いだのか？

背景については後ほど触れるとして、まずは主な責任者の一人から見ていこう。もちろん、6度のリーグ制覇を誇るクラブの前例のない没落をジェラール・ロペス一人の責任とするのは決して公平ではない。だが、2021年夏にルクセンブルク系スペイン人実業家であるロペスが、当時まだ1部に所属していたクラブへ参画したことで、ボルドーの悲しい下降スパイラルが本格的に始まったのも事実だ。そして恐ろしいのは、ロペスの名前が他の2つの伝統あるクラブの没落とも直接結びついていることだ。ベルギーのロイヤル・エクセル・ムスクロンは、すでにクラブ自体が存在していない。さらに、2001年のポルトガル王者ボアヴィスタ・ポルトでも、致命的な5部転落の末、現在は試合すら行われていない。

そう考えると、OSCリールはまだ幸運だったと言えるかもしれない。フランスのこのクラブは、いわば「ジェラール・ロペスによる買収を唯一無傷で乗り切り、今もなお以前と同じ場所にいるクラブ」という印を持っている。2017年初め、リールはこの実業家が最初に資本参加したクラブだった。LOSCでの関与は、その後の3つのプロジェクトほど壊滅的な終わり方ではなかったが、クラブにとって健全な補強だったとも言えない。

「彼はリールで成功するための理想的なプロフィールを備えている」。それまで約15年間クラブ会長を務めていたミシェル・セドゥーは、ロペスへの売却に大きな期待を寄せていた。だがロペスは参画後、米投資会社エリオット・マネジメントから2億2500万ユーロの融資を受け、その後これを期限内に返済できなかった。そのためロペスは2020年末に退くこととなり、リールには巨額の負債だけが残された。フランスのクラブは、ニコラ・ペペ（8000万ユーロでアーセナルへ）、ビクター・オシムヘン（7890万ユーロでナポリへ）、ガブリエウ（2600万ユーロでアーセナルへ）といった高額スター選手の売却によって、その借金を返済することができた。

ジェラール・ロペスはどうやって富を築いたのか？

かつてSkypeの数十億規模の売却にも関わったロペスは、2010年から2015年にかけて元F1チームのロータスのオーナーでもあったが、そこでも彼の関与は財政難の末に終わり、売却を余儀なくされた。フットボール界では、リールでの失敗がすでに見えていた2020年夏、次の案件に目を向け、ロイヤル・エクセル・ムスクロンへ資本参加した。少なくとも表向きには、財政的に苦しいベルギー1部クラブを、近隣のリールにとってのパートナークラブとして確立したいとロペスは語っていた。だが焦点は明確にムスクロンそのものに置かれており、中期的にはベルギーとフランスの国境に直接接する街のクラブを国内トップグループへ押し上げたい考えだった。

Getty Images

しかし現実には、ロイヤル・エクセルはロペス到来からわずか1年で2部へ降格。その後、裕福で大きな約束を掲げて登場したオーナーの下で迎えた2シーズン目には、完全な混乱が勃発した。給与は期限通りに支払われず、そのため選手たちは2022年1月にストライキを行い、練習を拒否した。「会長は、ロペスを信じろ、彼はいつも約束を守ると言っている。でも、もう自分たちをごまかしてはいけない。クラブ首脳陣への信頼は失った」。ムスクロンの当時のキャプテン、クリストフ・ルポワンは、その数週間前にNoteleでこう憤っていた。数カ月後、ムスクロンの取締役会はクラブの破産を宣言し、2022年夏以降、このクラブは文字通り存在しなくなった。

ロペスの“地獄のポートフォリオ”に記されたもう一つのクラブ、ボアヴィスタ・ポルトにも今、同様の運命が迫っている。このポルトガルの伝統あるクラブに実業家ロペスが参画したのは2020年10月で、2021年夏から今年6月末まではクラブオーナーだった。

ボアヴィスタ・ポルトは2001年にどんな偉業を成し遂げたのか？

ボアヴィスタはこの国の北部にあるフットボール熱の高い街を代表する誇り高いクラブであり、2001年の衝撃的な優勝によって、過去80年間でベンフィカ、スポルティング、FCポルト以外で唯一のポルトガル王者という偉業を成し遂げた。リールやムスクロンと同様に、ロペスはボアヴィスタでも、もともと財政的にひっ迫した状況の中で救世主候補として現れた。だが実際には、最終的な転落の決定的な一角を担う存在となっただけだった。

クラブの問題はとどまることなく悪化し続け、選手たちはとうの昔に給与の支払いを当てにできなくなっていた。2020年から2023年までボアヴィスタに所属したアメリカ人右サイドバックのレジー・キャノン（現在はMLSのコロラド・ラピッズ）は、29カ月の間で期限通りに給与を受け取ったのはたった一度だけだったとされ、クラブは後にキャノンへ40万ユーロの補償金を支払うよう命じられた。一方でFIFAは、給与未払いを理由に2023年、5つの移籍期間に及ぶ補強禁止処分をボアヴィスタに科しており、これがスポーツ面の苦境もさらに大きくした。

2024-25シーズン終了時には1部からの降格が決まり、その数週間前には未払い請求書のためスタジアムの電気が止められる事態にまで陥っていた。さらに、ロペスを中心とするクラブ首脳がポルトガルサッカー連盟に対してボアヴィスタの経済的な存続可能性を証明できなかったため、複数のライセンス拒否によって2025年夏に5部まで転落した。プロフットボールではなく地区リーグということだ。

ボアヴィスタ・ポルトは現在どうなっているのか？

それから約12カ月後、103年の歴史を持つボアヴィスタは完全な消滅の瀬戸際に立たされている。破産したクラブが破産手続き延長のために支払わなければならなかった月額料金を、期限内に納付できなかったためだ。その結果、ボアヴィスタは7月末から競技活動から除外されており、現在はまったく試合をしていない。特別ユニフォームの販売収益などを通じて、このクラブに大きな意味を感じている人々がボアヴィスタを救おうとしているが、結末はまだ分からない。

いずれにせよ、ジェラール・ロペスはもう関わっていない。ここで話はボルドーに戻る。ロペス体制下で破綻へ向かったクラブの3つ目、そしておそらく最も知名度の高い例だ。もっとも、かつてジダンを擁したこのクラブが以前から金銭的問題に苦しんでいたのも事実である。2018年にはアメリカのファンド、キングス・ストリートが参入したが、その関与は持続可能とは程遠く、2021年春には「クラブをこれ以上支援せず、現在および将来のニーズにも資金提供しない」と発表した。

ピッチ上でも2018年以降は一貫して下降線をたどっていた。欧州カップ戦出場の常連で、ときにさらに上を狙う存在だったボルドーは、下位圏への不安が増していく中位の地味なクラブへと成り下がっていた。ジェラール・ロペスはその流れを変える存在となるはずで、2021年夏にクラブを引き継いだ。しかし、ピッチ上の変化という点ではそれがすぐに失敗だったことは明白になり、2022年にジロンダンは最下位でリーグ・ドゥへ降格。これにより、30年ぶりに2部クラブとなった。

ジェラール・ロペスはジロンダン・ボルドーでどんな失敗を犯したのか？

一方のロペスは、この案件にかなり甘い見通しで臨んでいたようだ。そう推測させるのが、フランスのサッカー財務監督機関DNCGのトップ、ジャン＝マルク・ミケレルの発言である。「負債が多すぎ、自己資本が少なすぎ、チャンピオンズリーグ出場や主力選手売却に関する予測が楽観的すぎた」。ミケレルはL'Equipeに対し、ボルドーの巨大な苦境の原因としてそう挙げた。そして意味深にこう付け加えている。「我々は最初から警告していた」

ボルドーは、名高い自前の育成組織出身者も含む才能ある選手たちを売却して、何度も資金を得てきた。たとえば2022年にはセク・マラ（現在はRCストラスブール）を1150万ユーロでサウサンプトンへ、2023年にはディラン・バクワ（現在はOSCリール、ノッティンガム・フォレストからのレンタル）を1000万ユーロでストラスブールへ売却している。だが、それでも明らかに十分ではなかった。

一方で2部での収入減はさらなる負債増加につながり、痛ましいことに2023年の1部自動復帰はあと一歩のところで逃した。2部での2年目はボルドーに大きなダメージを与え、チームはスポーツ面でも大きく力を落とし、2023-24シーズンは12位に終わった。その打撃は非常に大きく、4部への強制降格を命じられることになった。約1億ユーロに上る負債の山が、この悪夢のようなシナリオを避けられないものにした。

ジロンダン・ボルドーへの参入に関心を示した元バイエルン幹部は誰だったのか？

ボルドーが4部で昇格争いをしながらも実現できなかったこの過去2年間、あまりにも深刻な財政難は多くの新規投資家候補を遠ざけてきた。2025年春には元バイエルン幹部のオリバー・カーンが参入に関心を示したものの、最終的には見送っている。「先週末になってようやく提供された財務、運営、法務に関する情報を精査した結果、FCGBを本来あるべき場所――リーグ・アンへ戻すために予定していた約5000万ユーロを投資しないと決断した」と、カーンは2025年6月にLinkedInで説明した。

一方で、ビセンテ・リザラズのようなクラブのレジェンドたちは、古巣の現状に対する怒りをあらわにし、ロペスに矛先を向けた。「このクラブを愛するすべての人と同じように、私は吐き気がする。だが、ここで起きていることは、残念ながら長年にわたる破滅的なスポーツ面と財政面の運営の結果だ」。ボルドーで通算約300試合に出場した1998年ワールドカップ優勝メンバーのリザラズはそう吐き捨てた。「ジェラール・ロペスが来てからは、理解不能で頑ななものになった」と元バイエルンの選手は続けた。

Getty Images

そして2026年、ボルドーの状況は周知の通り、すでに悪かった状態からさらにひどいものになった。次なる強制降格が確定したのだ。ロペスは2026-27シーズンを実施するための財政的裏付けを示すことができず、900万ユーロの予算不足が生じている。そのため、上位5カテゴリーを対象とする全国リーグからボルドーは除外された。つまり、再出発の場は6部のレジオナル1ということになる。そもそも参戦できれば、の話だが。

なぜジロンダン・ボルドーはこれまで6部でプレーできていないのか？

というのも、現時点でジロンダンは6部でまだ1試合も戦えていない。その背景にあるのは、ロペスが買い手を見つけられず、クラブの清算すら迫っていた限り、ヌーヴェル＝アキテーヌ地域のサッカー連盟がボルドーのリーグ参加を認めなかったことだ。

もっとも、ようやくトンネルの先に光は見え始めている。水曜日に発表されたところによれば、イギリスの投資ファンド、パーク・ベンチがロペスからクラブを買収することで合意した――その価格は象徴的な1ユーロだ。パーク・ベンチはジロンダンの莫大な負債を引き受け、最良のケースではボルドーは10月中旬のレジオナル1・プールB第5節からシーズンに参加できる可能性がある。かつての王者、そしてチャンピオンズリーグ出場クラブの相手となるのは、アヴィロン・バヨネFC II。4部クラブのセカンドチームだ。

なお、クープ・ドゥ・フランス、正確にはフランス版DFBポカールにあたる大会の一種の予選ラウンドには、ボルドーは今季すでに出場している。だが、そこで4部クラブに力の差を見せつけられた。アングレーム・シャラントFCに90分で1-5。ジロンダンは5分に先制したものの、直後に追いつかれ、15分もたたないうちに本命側がすでに3-1とリードしていた。「彼らの方が僕たちより経験がある」と、ボルドーのMFエル・ハジ・ムブップはこの大敗後、Scap FMに対して明確なクラス差を認めつつも、数々のネガティブな見出しの中で前向きな姿勢も示した。「レジオナル1（6部、編集部注）では、このチームで何かを成し遂げられる。もちろん、クラブを再び上へ押し上げたいという強い思いがある」

少なくともレジオナル1でようやく再びプレーできるようになれば、おそらくそれが唯一のポジティブな点だろう。ここからは本当に上がっていくしかないのだから。ジェラール・ロペスの到来からの5年間で、ジロンダン・ボルドーは問題を抱えた1部クラブから、完全消滅すら脅かされた6部クラブへと変貌した。ロイヤル・エクセル・ムスクロンにとって、その完全消滅はジェラール・ロペスという名前と結びついている。ボアヴィスタ・ポルトもまた、そうなってもまったく不思議ではない。仮にそうならなかったとしても、かつての衝撃的王者は、もはやポルトガルのアマチュアフットボールの底辺を生きるだけの存在になっている。