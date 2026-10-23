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プレミアリーグでプレーした元MFロビー・サヴェージが、木曜日にボーンマスで行われたヨーロッパリーグの試合で、ACミランが0-3の大敗を喫すなか、タッチライン際で笑みを浮かべていた同クラブのルベン・アモリム監督を批判した。雨にぬれたヴァイタリティ・スタジアムで、ボーンマスは欧州制覇7度のACミランを圧倒。ポルトガル人指揮官にとって、イングランドのサッカー界への復帰は散々なものとなった。

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笑みを浮かべたアウェーチームの指揮官を解説者が批判

ホームのサポーターが「ルベン・アモリム、また同じことが起きた」と歌う中、86分に笑みを浮かべたアモリムをサベージが批判した。元マンチェスター・ユナイテッド監督は、1月にオールド・トラフォードでの職を解かれて以来、初めてイングランドで指揮を執ったが、ポルトガル人指揮官はサウスコーストのクラブとの5度の対戦でいまだ勝利がない。マルコ・ローゼ率いるチームは、暴風雨「オースティン」の中で行われたクラブ史上3試合目の欧州大会の一戦で、危なげなく勝利した。





規律を欠いたイタリアからのアウェーチーム、PKに泣く

IMAGO

序盤から試合を支配したボーンマスは、エヴァニウソンのヘディングがコニ・デ・ウィンターの腕に当たり、ギリシャ人のヴァシリス・フォティアス主審がVARを経てPKを与えたことで先制した。元ACミランFWパトリック・クライファートの息子、ジャスティン・クライファートがマイク・メニャンの逆を突いた。

クライファート、ベン・ガノン＝ドーク、アントニオ・シウバが得点に迫った後、27分にはメニャンがCKの場面でタイラー・アダムスの顔を突き飛ばして退場処分に。5分間の抗議の末、マーカス・タヴァーニアーがPKで途中出場のGKロレンツォ・トリアーニを破った。

84分に途中出場のアミン・アドリがFKをカーブさせて決めた後、ベンチで笑ったアモリムに不快感を示し、TNTスポーツの解説者サベージはこう語った。「私なら0－3で負けているときに笑ったりしない。正直なところ、0－3で負けているときに笑っている姿を、ファンが見たいとは思えない」

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ポルトガル人指揮官、審判の判定を嘆く

ホームチームは、アレックス・トートをハムストリングの負傷が疑われる状態で失い、62分にはクライファート、タヴァーニアー、アダムスを下げた。それでも、途中出場のラヤンがアドリの約18メートルからのシュートの前後に2度、得点に迫った。一方、アウェーチームは枠内シュートを1本も記録できなかった。

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試合後、TNTスポーツに対し、アモリムはGKが退場した時点で試合は事実上終わったと主張した。「試合にならなかった。PKがあり、VARによる退場処分があり、そこで試合は終わった。0－2から試合を動かそうとしたが、3点目で勝負が決まった。今日は試合ではなかった。ただ一方のチームが1人多かっただけだ」

審判の判定について、アモリムはこう続けた。「最初のPKの場面は見ていなかったが、腕が正しい位置になかったと聞いた。だからスタッフの言葉を信じる。

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「レッドカードの場面では、あの選手は明らかに押されていた。私たちは英国流のサッカーのプレーについて話すが、あれはそうではなかった。主審については話したくない。切り替えて、次のウディネーゼ戦に勝てるよう努めるだけだ。

「長い大会だが、リーグのことを考えなければならない。それが私たちにとって最も重要だ」

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両クラブに対照的な国内での試練

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木曜日の勝利で、無敗のボーンマスは36チームが参加するヨーロッパリーグの順位表で3位に浮上し、ミランは24位に後退した。終盤の30分間で主力の先発選手数人を休ませたローゼは、次に日曜日のプレミアリーグでの、不振にあえぐマンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦に向け、勢いに乗るチームを準備させる。一方、アモリムはウディネーゼとの重要なセリエAの一戦を前に、イタリアで戦力を欠くACミランの選手たちを早急に奮い立たせなければならない。