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スポーツ法を専門とする法律家が、2025年アフリカネイションズカップのタイトルを巡る問題で、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がセネガル勝訴の裁定を下したことを受け、モロッコサッカー連盟がスイス連邦裁判所への提訴に動いたことについて見解を示した。

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スポーツ仲裁裁判所で扱われる紛争に25年にわたって携わってきたセネガル人弁護士のムスタファ・カマラ氏は、CASの裁定を不服としてスイス連邦裁判所に訴えることは極めて異例だと説明し、自身のキャリアの中で同業者がそうした行動に出るのを見たことは一度もないと指摘した。

同氏は「私は25年間スポーツ仲裁裁判所と関わってきた。CASについて多くの論文や著作を執筆しており、国際サッカー弁護士協会の会員でもある。率直に言って、スポーツ仲裁裁判所の裁定が出た後にスイス連邦裁判所に訴えた同業者は見たことがない」と語った。

カマラ氏は、スポーツ仲裁裁判所の裁定についてスイス連邦裁判所で争う余地は非常に限られており、厳格な法的要件が課されていると強調した。そのため、紛争の内容や根拠が検討される以前に、そもそも訴えが受理されるかどうかすら保証されていないという。

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同氏によれば、モロッコ連盟はまず、訴えが受理要件を満たしているかを確認する必要がある。提訴の期限は、スポーツ仲裁裁判所の裁定の通知を受けた日から30日以内だという。

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さらに、スポーツ仲裁裁判所の裁定に異議を申し立てられる法的理由は厳密に定められていると付け加え、モロッコ側がスイスの司法の場でどのような主張を拠り所にできるのか疑問が残るとの見方を示した。

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カマラ氏はセネガルのサイト『wiwsport』に対し、次のように語った。「モロッコ側がどうやってスイス連邦裁判所に訴えることができるのかすら分からない。仮に例外的にそれが実現したとしても、有利な判決を得られる可能性はまったくない。モロッコの勝算は、もし測ることができるなら0%だ」

同氏は、CASがセネガル勝訴でこの件に決着をつけた以上、スポーツ仲裁裁判所の裁定によって今回の紛争には終止符が打たれるべきだとの考えを示した。また、対立が続いたとしても、決勝戦でピッチ上で起きたことの価値は変わらないと指摘した。

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カマラ氏は最後に「この裁定はサッカーとファン、そして何よりも2025年アフリカネイションズカップ決勝で120分間戦い抜いた選手たちの利益にかなう解決策だ」と強調した。

CASはセネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟（CAF）とモロッコ王立サッカー連盟を相手取って行った上訴を認め、モロッコにタイトルを与えるとした3月17日のCAF上訴委員会の決定を取り消した。あわせて、延長戦の末にセネガルが1-0で勝利した決勝の結果を改めて有効とした。

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CAF上訴委員会は、セネガルが決勝で棄権したとみなし、大会規定の第82条と第84条に基づいてモロッコの3-0勝利としていた。しかしCASは、両条項は今回の事案には当てはまらず、セネガルの選手たちがピッチに戻った後に試合を再開・完了させたンダラ主審の判断は、その権限を逸脱した誤りではなかったと判断した。

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