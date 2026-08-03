�ラウドな敗戦がリバプールに火をつける、イラオラが大型移籍成立へ時間との戦い

リヴァプールの指揮官を務めるスペイン人監督アンドニ・イラオラは、先週日曜夜にリーズ・ユナイテッドに喫した親善試合での手痛い敗戦（2－4）から貴重な教訓を得た。同監督は、この敗北が新シーズン開幕前に改善すべき弱点をあぶり出す真の試金石になったと強調している。一方でこのイングランドのクラブは、フランス代表のスター、ブラッドリー・バルコラをパリ・サンジェルマンから獲得する移籍を成立させようと時間との戦いを繰り広げている。

『テレグラフ』紙、『スカイ・スポーツ』、『リヴァプール・エコー』紙といった有力なイングランドの報道機関は、リヴァプールが元リヨンの同選手の獲得に精力的に取り組んでおり、同選手がクラブの攻撃陣補強における最優先事項となっていると報じた。移籍金の額をめぐっては複雑な交渉が続いているという。

貴重な教訓

親善試合後の記者会見で、イラオラは次のように語った。「この試合から多くを学べたと思う。もちろん我々が期待していた結果ではないが、おそらくこれまで戦った中で最も有益な親善試合だったと思う」

スペイン人監督はさらにこう続けた。「前半は明らかに前向きなプレーができたが、後半は完全に消極的だった。今日（昨日）は多くを学んだし、いくつかの良い教訓を引き出して、露呈した問題を解決できると思う」。特に、リヴァプールが複数の痛手となる負傷者を抱える守備ラインについて言及した。

バルコラ獲得

夏の移籍市場に関しては、イラオラはチームに新たな血を注ぎ込むためにこのメルカートに期待を寄せている。特に昨年と比べて比較的静かな夏の移籍期間となっており、これまでにこのイングランドのクラブに加入したのは4000万ユーロでのビクトル・ムニョスのみだからだ。

2025年、クラブが約5億ユーロを投じた記録的な夏の移籍期間の後、リヴァプールは今年より慎重になっており、再びにぎやかな夏の移籍期間を期待していたファンの驚きと不安を呼んでいる。

しかし、状況は今後数日で根本的に変わる可能性がある。リヴァプールは影響力のある攻撃的な選手の獲得に強く動いているからだ。

ライプツィヒに所属するコートジボワール人選手ヤン・ディオマンデが最優先事項とされていたが、同選手のレアル・マドリード移籍が有力視されたことで、リヴァプールはブラッドリー・バルコラに完全に照準を絞ることになった。

パリが価格を設定

報道によれば、このフランス人選手はパリ・サンジェルマンとの契約延長を拒否した後、リヴァプールへの加入に明確な関心を示している。これによりパリのクラブは売却に前向きになったが、どんな金額でも良いというわけではない。

一部のメディアは1億7000万ユーロという金額を挙げ、別のメディアはパリ・サンジェルマンが要求する価格として1億5000万ユーロを示した。最終的な金額がいくらであれ、リヴァプールは少なくとも現時点では、この巨額を支払う用意はない。

『テレグラフ』紙は、このイングランドのクラブが1億3000万ユーロのオファーを提示すると伝え、一方で『スカイ・スポーツ』はリヴァプールが1億1500万ユーロを超えるオファーはしないと主張した。

『リヴァプール・エコー』紙によれば、確実なのは、このマージーサイドのクラブがより低い価格での交渉を望んでおり、元リヨンの同選手を攻撃陣補強の最優先事項に据えていることだ。特にバルコラ自身がリヴァプールへの加入を望んでいる。

パリはまず後任の獲得を条件に

同イングランド紙はさらに、パリ・サンジェルマンとルイス・エンリケ監督が、財務・技術面のすべての条件が満たされることを前提に、バルコラの退団を認める前に後任との契約を成立させたいと考えていると付け加えた。

著名なイタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノは、交渉が今後数日続くこと、そしてリヴァプールが迅速に取引を成立させたいと望んでいるが、交渉のペースを決め、取引の行方をコントロールしているのはパリ・サンジェルマンであることを明らかにした。

守備補強にトモリ

同時にこのイングランドのクラブは、負傷者で打撃を受けた守備ラインを補強するため、ミランに所属するイングランド人ディフェンダー、フィカヨ・トモリの移籍交渉で目に見える進展を遂げている。2027年までミランと契約を結んでいる同選手は、リヴァプールから高く評価されている。

またクラブは別の2つの取引にも取り組んでおり、今回は新たな補強に必要な資金を確保するための選手放出に関わるものだ。

カーティス・ジョーンズは契約残り1年となり、退団への圧力が高まっている。インテル・ミラノが約3500万ユーロの移籍金で同選手への関心を再燃させている一方、リヴァプールは4000万ユーロを求めており、今週中の退団が期待されている。

また、リーズ・ユナイテッドとライプツィヒとの関連が噂されるハーヴィー・エリオットの退団も、『リヴァプール・エコー』紙によれば、クラブ首脳陣から強く望まれている。

同紙はまた、アトレティコ・マドリードが獲得を目指すフェデリコ・キエーザについても言及している。しかしこのイタリア人選手はイラオラの指揮下で自身を証明する決意を固めており、退団を望んでいない。