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マンチェスター・シティは、アーセナル戦の結末を受け入れられなかった。2-2の引き分けに終わった白熱の一戦で勝利を逃し、選手やコーチングスタッフ、サポーターの怒りに火をつけた一連の判定に激しく抗議。何が起きたのか明確な説明を求めるため、関係者に対して公式な措置に踏み切った。

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クラブは公式声明で「本日のアーセナル戦で下された多くの判定に、深く失望している」と述べ、さらに「月曜日にProRefへ正式な書簡を送り、試合の主要な判定について、ピッチ上での判断のプロセスとVARの運用の両面から、十分な説明を求める」と続けた。

マンチェスター・シティは審判団から詳細な回答を得ることを待っていると強調し、「クラブ、選手、そしてサポーターの利益を引き続き代弁し、守っていく」と明言した。

シティの怒りに火をつけた3つの場面

エミレーツ・スタジアムで行われた一戦は、激しい展開となった。マンチェスター・シティは34分、ヨシュコ・グヴァルディオルの見事なパスからアーリング・ハーランドが決めて先制したが、39分にカイ・ハヴァーツが決めてアーセナルが追いついた。後半開始早々の47分、アユブ・ブアディの鋭い動き出しから始まった攻撃をエンソ・フェルナンデスが見事なゴールで締めくくり、アウェイチームが再びリード。貴重な勝利をつかむかに思われた。

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しかし、終盤に状況は一変する。83分、エベレチ・エゼのコーナーキックからユリエン・ティンバーが同点ゴールを決めたのだ。この場面には、イタリア人GKジャンルイジ・ドンナルンマへの明らかなファウルがあったとして、シティの選手たちから猛抗議が起きた。

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ドンナルンマはボールをキャッチしようと飛び出した際、ガブリエウに後頭部付近をひじで打たれた。それでもVARのチェックはティンバーのハンドの可能性に焦点を当てたもので、ゴールは取り消されず、マンチェスター・シティのGKへのファウルも認められないまま得点が認められた。クラブはこれを、説明が必要な最も重要な判定のひとつと見なしている。

ギェケレシュのハンドでさらに過熱

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マンチェスター・シティの抗議は同点ゴールだけにとどまらなかった。アディショナルタイムには、新たな怒りを呼ぶ場面が生まれた。ヨシュコ・グヴァルディオルのヘディングがアーセナルのゴールに向かったが、物議を醸した映像によれば、ヴィクトル・ギェケレシュが腕でこれを止めていた。

VARで確認が行われたものの、主審はマンチェスター・シティにPKを与えなかった。この判定は、ボールがアーセナルのFWの腕に当たり、枠に向かっていたシュートを阻んだと考える選手たちの抗議をさらに強めた。この場面はドンナルンマの件とともに抗議の中心となり、クラブ首脳陣を公式な行動へと動かした。

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ドクの一件も抗議のリストに

3つ目の場面が批判をさらに強めた。ブルーノ・ギマランイスが競り合いの中でジェレミー・ドクの髪を引っ張ったのだ。マンチェスター・シティの選手がイエローカードを受けていた状況だったが、元ニューカッスルの選手に追加の処分は科されなかった。