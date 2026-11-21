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ジェシー・マーチ監督による痛烈な批判を受け、マックス・エーベル氏が意味深な反応を見せた。

バイエルン・ミュンヘンのスポーツ担当取締役マックス・エーベル氏が、アルフォンソ・デイヴィスの負傷をめぐってカナダ代表のジェシー・マーチ監督がクラブに向けた厳しい発言に反応した。

エーベル氏は金曜夜の1.FCケルン戦を1-1で終えた後、「発言は把握しているが、われわれは反応しない」と述べ、「反応しないことが、われわれの反応だ」と強調した。

マーチ監督はその直前、ドイツの最多優勝クラブを痛烈に批判していた。「バイエルンがカナダ代表のことを少しでも気にかけているとは思えない。私はあそこに知り合いが何人かいるし、ドイツ人が代表チームをどう扱うかも知っている。特に、それがドイツ代表ではない場合はね」と、OneSoccerに語った。

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さらに、RBライプツィヒの元監督は「バイエルンのことは好きだ。ただ、彼らには分かってほしい。われわれがカナダから来たからといって、何をしているのか分かっていないわけでも、愚か者の集まりでもない」と明言。カナダ代表は「アルフォンソにとって、バイエルン・ミュンヘンにとって、そして両者の関係にとって最善のこと」を望んでいるという。

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カナダサッカー協会との関係を問われたエーベル氏は、「黙っているほうがいい時もある」と意味深に答えた。デイヴィスが中心となった、緊迫した過去の経緯があるためだ。

アルフォンソ・デイヴィスをめぐり、バイエルンがカナダ側に訴訟を示唆

昨年3月に左サイドバックのデイヴィスが負った十字靱帯損傷をめぐり、バイエルンとカナダサッカー協会の関係は大きくこじれた。ミュンヘン側は、重要度の低いCONCACAFネーションズリーグのアメリカとの3位決定戦でデイヴィスが起用されたことを非難。一方、カナダ側は当初、負傷について心配はないとの見方を示していた。

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負傷の深刻さが判明したのは、デイヴィスがバイエルン州の州都ミュンヘンに戻ってからだった。 これを受け、バイエルンの幹部ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏は法的措置を取る可能性まで示唆した 。しかし、数カ月後に話し合いを経て、バイエルンは提訴を見送った。

Getty Images

アルフォンソ・デイヴィスをめぐる対立が再燃

だが、対立は再燃したようだ。 デイヴィスは先の代表ウィーク中、600日以上ぶりに先発復帰したものの、開始からわずか数分で左太もも裏の筋線維を断裂。年内の残りの試合を欠場する可能性がある 。協会側の最初の診断では、やや曖昧に「下半身の負傷」とされ、その後「軽度の筋損傷」と診断された。

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さらにデイヴィスは、試合前から「膝の辺り、つまり太もも裏の筋肉の下のほうに少し痛み」を感じていたと明かした。医療スタッフはこれを決して軽視せず、MRI検査まで行ったが、異常は見つからなかったという。

バイエルンにとって特に痛いのは、 ケルン戦でハリー・ケインとミヒャエル・オリーズも負傷したことだ 。ケインは数カ月にわたり離脱する。イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリも引き続き起用できない一方、ルイス・ディアスは復帰が近づいている。