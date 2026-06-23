「黒人の選手には、試合を最後までプレーし通すだけの集中力がない」

ラデ・ボグダノヴィッチは、ベルギー対イランのワールドカップ戦後に人種差別的発言をし、物議を醸した。56歳のセルビア人元代表で解説者の彼は、ネイサン・ンゴイにレッドカードが出された場面について「黒人選手は60〜80分しか集中できない」と発言。その後、謝罪している。

セルビア国営放送RTSの番組で、ボグダノヴィッチはナタン・ンゴイがメフディ・タレミへのパスミス後にイラン人選手を掴んで退場した場面を解説し、「黒人選手は60～80分以上集中できない」と発言した。

「私も有色人種の選手とプレーしたことがある。時にはチームメイトのミスを防ぐために注意した」と続けた。司会者が追及しても主張は曲げなかった。

発言はSNSで瞬く間に広がり、多くの批判を受けた。多くのユーザーが、この元フォワードの発言を人種差別的で不適切と非難した。

それでもRTSは翌日のアルゼンチン対オーストリア戦でもボグダノヴィッチを解説に起用した。

その後、ボグダノヴィッチはロイター通信を通じて「黒人サッカー選手に関する私の発言について、心からお詫び申し上げます」と謝罪した。

RTSも公式声明で「ボグダノヴィッチは常勤ではなくW杯期間中のゲスト解説者だった」と説明し、番組での発言を謝罪した。

RTSは今後についてコメントしていない。

ボグダノヴィッチはサラエボのゼリエズニカルでプロとなり、韓国と日本でもプレーした。ヨーロッパに戻ってからはアトレティコ・マドリード、NACブレダ、ヴェルダー・ブレーメン、アルミーニア・ビーレフェルトなどで活躍し、ユーゴスラビア代表として国際試合に3試合出場した。