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サウジアラビアのサッカーファン、とりわけサウジ・プロリーグのファンが待ちわびる新たなクラシコがやってくる。アル・アハリとアル・ナスルが激突する一戦は、ここ数年でますます白熱したカードとなっている。

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アル・ナスルは明日の金曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムでアル・アハリと対戦する 。サウジ・プロリーグ第9節の延期分として行われる一戦だ。

両チームによる近年のクラシコでは数多くの出来事が起きてきただけに、今回の試合も白熱することは間違いない。

アル・ナスルの圧倒

ピッチ上では、ここ数年アル・ナスルが優位に立っていると言える。直接対決ではアル・アハリを大きく上回っている。

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直近10試合でアル・ナスルは6勝を挙げ、アル・アハリの勝利はわずか1つ。残る3試合は引き分けに終わっている。

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この10試合で、アル・ナスルの選手たちはアル・アハリから25ゴールを奪い、アル・アハリの選手たちは17ゴールを記録した。

タイトルはアル・アハリに

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しかし、引き分けに終わった3試合のうちの1試合で、アル・アハリはアル・ナスルを下してタイトルを手にしている。2025年のサウジ・スーパーカップだ。アル・アハリはこの試合をPK戦の末に制した。

これはアル・アハリにとって10年ぶりとなるサウジ・スーパーカップ制覇で、クラブ史上2度目の優勝だった。皮肉なことに、その前回の優勝でもアル・ナスルは犠牲者の一つとなっていた。

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2016年5月、アル・アハリは延長戦の末にアル・ナスルを2-1で下し、直近となるキングスカップ優勝を果たした。その後、スーパーカップでもアル・ヒラルを破っている。

さらに、アル・アハリがその前にキングスカップを制した2012年5月も、相手はアル・ナスルで、4-1で勝利している。

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黒いサングラスのクラシコ

ピッチ上でのこうした激しい争いは両クラブのサポーター間の対立感情にも影響を与え、それは2022年にアル・アハリがサウジ・ファースト・ディビジョン・リーグへ降格して以降、特に強まった。

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アル・ナスルのサポーターはこの降格を利用し、事あるごとにアル・アハリを揶揄してきた。とりわけ両チームの直接対決ではそれが顕著で、直近では昨季リーグ戦第30節で2-0の勝利を収めた後にも見られた。

試合後には、フランス人のモハメド・シマカンとキングスレイ・コマンを筆頭に、アル・ナスルの多くの選手がサングラスを着用。アル・アハリの降格を揶揄する意図を込めたパフォーマンスだった。

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こうした小競り合いは今回が初めてではない。発端はおよそ4年半前、アル・アハリがサウジ・プロリーグから降格した時期にさかのぼる。

当時、アル・ナスルのスタジアムのスポンサーを務めていた有名なデリバリーアプリが、ファースト・ディビジョン・リーグの試合は日中に行われるという理由づけで、サングラスを使って降格したアル・アハリを揶揄する広告を掲載した。

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それ以来、黒いサングラスはアル・アハリ対アル・ナスルのクラシコの象徴となった。アル・ナスルのサポーターや選手が、この対戦のたびにサングラスを身につけてきたためだ。

デミラルのクラシコ

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こうした挑発を、アル・アハリのDFであるトルコ人のメリフ・デミラルは見過ごさなかった。彼もまたアル・ナスルのサポーターを挑発し、特に両チームが最後に対戦した今年4月の試合でそれが目立った。

その試合でデミラルはアル・ナスルの複数の選手と口論となり、首都のクラブがAFCチャンピオンズリーグエリートのタイトルを獲得していないことを揶揄した。この試合は、アル・アハリが同大会で2度目の優勝を果たした直後に行われたものだった。

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騒動はそれだけにとどまらなかった。このトルコ人DFは物議を醸す発言を行い、ポルトガルのスター、クリスティアーノ・ロナウドにチームでの初タイトルをもたらすため、審判がアル・ナスルに肩入れしていると非難したのだ。

これらの行為により、デミラルはサウジアラビアサッカー連盟の規律委員会から厳しい処分を受けた。主な内容は1試合の出場停止と16万5000サウジ・リヤルの罰金である。

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今回は、こうした騒動以降で両チームが初めて顔を合わせる一戦となり、クラシコはさらに熱を帯びることになりそうだ。

震える手のクラシコ

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こうした数々の出来事に加え、このクラシコは両チームの指揮官、オーストラリア人のアンジェ・ポステコグルーとオランダ人のマリノ・ボシッチにとっても、それぞれのクラブでの立場を考えると極めて重要な意味を持つ。

確かにポステコグルーはアル・ナスルで良い結果を残している。しかし、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第1節でUAEのアル・アインに1-4で大敗した後には、厳しい批判を浴びた。

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このオーストラリア人指揮官を、昨季アル・ナスルをサウジ・プロリーグ優勝に導いた前任のポルトガル人、ジョルジェ・ジェズスと比較する声もあり、大きなプレッシャーがかかっている。

一方のボシッチは、アル・アハリのサポーターから広く怒りを買っている。特にサウジ・プロリーグでの結果が安定せず、11試合中4敗を喫し、順位表で6位にとどまっていることが大きい。

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さらに、サポーターが獲得に反対していたにもかかわらず、ウクライナ人MFアルテム・ボンダレンコを獲得したことで、このオランダ人指揮官への批判は一層強まった。ボンダレンコはウクライナのシャフタール・ドネツクで彼の指導を受けていた選手だ。

決定打となったのは、サウジ・プロリーグでアル・シャバブに1-6で敗れた一戦だった。これを受けてアル・アハリのサポーターはオランダ人指揮官の解任を求める大規模なキャンペーンを展開したが、現時点で解任には至っていない。

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こうした状況から、両指揮官はともにプレッシャーの下に置かれている。サポーターの怒りがさらに膨らむことを恐れ、互いに敗戦を避けようとするはずだ。敗れれば、どちらかが新天地での挑戦を早々に終えることになるかもしれない。