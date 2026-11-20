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レアル・マドリーは、キャプテンを務めるウルグアイ代表MFフェデ・バルベルデとの契約延長交渉に決着をつけた。クラブとの契約を2031年6月30日まで延長することで最終合意に至った。

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今回の決断は、ジョゼ・モウリーニョのプロジェクトにおいて最も重要な戦力の一人を引き留めたいというフロントの強い意志を示すものだ。同時に、中盤でも、最近起用されている右サイドバックでも、リーダーとしての役割と技術面での存在感を確立したこのウルグアイ人MFが、チームの構想の中で揺るぎない地位を占めていることを裏付けている。

イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は自身の公式「X」アカウントで、レアル・マドリーがバルベルデと2031年夏までの契約延長で合意したと伝え、この合意はすでに最終的なものになっていると報じた。これに先立ち、スペイン紙『AS』のホセ・フェリックス・ディアス記者がその詳細を明らかにしていた。

クラブは今後数年間にわたって強化プロジェクトの安定を確保するため、チームの主力数名の将来を長期契約で固める方針を進めている。

バルベルデの契約延長も、主力の流出を防ぐためにレアル・マドリーのフロントが最近打ち出している一連の動きの一環だ。クラブはすでにトルコ代表のアルダ・ギュレル、フランス代表のオーレリアン・チュアメニ、ベルギー代表のティボー・クルトワとの契約延長を完了している。これはチームの骨格を維持し、コーチングスタッフの構想において重要な選手の退団を許さないという方針に基づくもので、とりわけ国内でも欧州でも継続的にタイトルを争えるチームを築きたいというフロントの意向が背景にある。

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スペインメディアは前日、バルベルデの契約延長を報じていた。この日はチュアメニの契約延長が発表された日でもあった。そしてロマーノ氏の報道によって、レアル・マドリーのキャプテンの去就をめぐる憶測に終止符が打たれた。バルベルデはフロレンティーノ・ペレス会長やクラブ首脳陣、そしてモウリーニョから高い評価を受けている。フィジカルと技術の高さ、さらにピッチ上でこなせる役割の多様さによって、スタメンに欠かせない存在となったからだ。

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バルベルデの残留は、レアル・マドリーのロッカールームにおける彼の立場の変化を考えると、さらに大きな意味を持つ。昨シーズンは、前指揮官シャビ・アロンソやフランス代表のチュアメニとの間で浮上した確執をめぐり、チームとの関係が物議を醸した。こうした空気がチームの結束に影響を及ぼすことを懸念した一部のサポーターからは、残留を疑問視する声も上がっていた。しかし、アロンソが退任し、モウリーニョが指揮を執るようになると、状況は徐々に変わっていった。

報道によれば、ダニ・カルバハルの退団に伴ってバルベルデがキャプテンマークを託されたことで、本人も自らに課せられた責任をより強く自覚するようになったという。ピッチ上でチーム屈指の存在だった選手から、仲間の手本となることが求められるリーダーへと変貌を遂げ、その姿勢は振る舞いや献身ぶりにも表れている。

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バルベルデは今やチームのために全力を尽くす覚悟を固めている。レアル・マドリーほどのクラブでキャプテンマークを巻くことは、プレーの質や試合出場にとどまらない責任を負うことだと理解しているからだ。

戦術面では、右サイドバックがモウリーニョがバルベルデを起用する主なポジションの一つとなっている。ポルトガル人指揮官との話し合いを経て、バルベルデはこのポジションに求められる役割に適応してみせた。もちろん、必要に応じて中盤に戻ることもできる。

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今後も重要な試合では右サイドバックを務めるとみられており、トレント・アレクサンダー=アーノルドやデンゼル・ダンフリースとのポジション争いの中で、疲労を避けるために出場時間が管理される可能性もある。2031年までの契約延長は、レアル・マドリーがバルベルデを単なる優れた選手としてではなく、クラブの未来を築くうえでの柱の一人と位置づけていることを示している。