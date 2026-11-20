ムシアラ、待望のメンバー復帰へ
ジャマル・ムシアラが約2カ月の離脱を経て、金曜日に行われるブンデスリーガの1.FCケルン戦でバイエルン・ミュンヘンの試合メンバーに復帰する見通しだ。ヴァンサン・コンパニ監督は木曜日、ドイツ代表MFが9月下旬に代表活動中のウォーミングアップで負った太ももの筋繊維断裂から回復したと認めた。
コンパニ監督は「ジャマルがどう闘い、今どんな姿を見せているか。これからの数カ月、皆さんにもその姿をもっと見てもらい、彼がピッチ上でも示せることを願っている」と語った。「彼は信じられないほどの精神力と強い意欲を見せている。おそらく明日はメンバーに入るだろう」
クラブ幹部の厳しい視線にも揺るがず
ムシアラの復帰は、ピッチ外が揺れる中でのこととなる。ウリ・ヘーネス名誉会長は最近、度重なる健康上の問題を受け、23歳のムシアラが報道されている年俸2500万ユーロに見合う働きをできるのか疑問を呈した。ムシアラは8月のプレシーズンにも神経学的な欠神発作で離脱しており、2026-27シーズンはここまでわずか4試合の出場にとどまっている。
それでもコンパニ監督は、バロンドール受賞者のハリー・ケインをミュンヘンで選手が成し遂げられることの証しに挙げ、ムシアラが苦難を乗り越えてさらに強くなると期待した。「彼のような選手は苦しい時期を経験すると、そこから精神的にも肉体的にも力を得られる」と語り、こう続けた。「私が来たとき、彼は『黄金の子』だった。今、この状況全体にどう向き合っているかを見ると、特別なものを感じる。半年後には、まったく違う話になっていることを願う」
ルイス・ディアスとアルフォンソ・デイヴィスにも好材料
ムシアラの復帰が迫る一方、コンパニ監督はウイングのルイス・ディアスとサイドバックのアルフォンソ・デイヴィスのコンディションについても明るい見通しを示した。金曜日のケルンとのホーム戦はディアスにとってやや早すぎるものの、コロンビア代表選手は本格復帰に近づいている。
コンパニ監督は「ルチョはとても順調だ。今週はいい1週間を過ごした。明日はまだ少し早いが、今後7日以内に復帰させられるだろう」と明かし、デイヴィスについても「フォンズィーは大丈夫だ。現時点ではそれ以上は言えない」と短く安心材料を示した。
重要な冬の連戦に向け、主力が復帰
主力選手たちがピッチに戻ることは、コンパニ監督にとって好機を捉えた後押しとなる。監督自身も医療上の理由による4週間の離脱から戻ったばかりだ。バイエルンは欧州5大リーグで唯一の無敗チームとしてブンデスリーガの首位に立っており、ウインターブレイクまでの8試合ではムシアラの創造性が重要になるだろう。