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ジャマル・ムシアラが約2カ月の離脱を経て、金曜日のブンデスリーガ、1.FCケルン戦でバイエルン・ミュンヘンのメンバーに復帰する見通しだ。健康状態と高額契約を巡ってクラブ幹部から厳しい目が向けられる中、ヴァンサン・コンパニ監督は司令塔の立ち直る力を強く称賛した。

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ムシアラ、待望のメンバー復帰へ

ジャマル・ムシアラが約2カ月の離脱を経て、金曜日に行われるブンデスリーガの1.FCケルン戦でバイエルン・ミュンヘンの試合メンバーに復帰する見通しだ。ヴァンサン・コンパニ監督は木曜日、ドイツ代表MFが9月下旬に代表活動中のウォーミングアップで負った太ももの筋繊維断裂から回復したと認めた。

コンパニ監督は「ジャマルがどう闘い、今どんな姿を見せているか。これからの数カ月、皆さんにもその姿をもっと見てもらい、彼がピッチ上でも示せることを願っている」と語った。「彼は信じられないほどの精神力と強い意欲を見せている。おそらく明日はメンバーに入るだろう」

クラブ幹部の厳しい視線にも揺るがず

ムシアラの復帰は、ピッチ外が揺れる中でのこととなる。ウリ・ヘーネス名誉会長は最近、度重なる健康上の問題を受け、23歳のムシアラが報道されている年俸2500万ユーロに見合う働きをできるのか疑問を呈した。ムシアラは8月のプレシーズンにも神経学的な欠神発作で離脱しており、2026-27シーズンはここまでわずか4試合の出場にとどまっている。

それでもコンパニ監督は、バロンドール受賞者のハリー・ケインをミュンヘンで選手が成し遂げられることの証しに挙げ、ムシアラが苦難を乗り越えてさらに強くなると期待した。「彼のような選手は苦しい時期を経験すると、そこから精神的にも肉体的にも力を得られる」と語り、こう続けた。「私が来たとき、彼は『黄金の子』だった。今、この状況全体にどう向き合っているかを見ると、特別なものを感じる。半年後には、まったく違う話になっていることを願う」

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ルイス・ディアスとアルフォンソ・デイヴィスにも好材料

ムシアラの復帰が迫る一方、コンパニ監督はウイングのルイス・ディアスとサイドバックのアルフォンソ・デイヴィスのコンディションについても明るい見通しを示した。金曜日のケルンとのホーム戦はディアスにとってやや早すぎるものの、コロンビア代表選手は本格復帰に近づいている。

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コンパニ監督は「ルチョはとても順調だ。今週はいい1週間を過ごした。明日はまだ少し早いが、今後7日以内に復帰させられるだろう」と明かし、デイヴィスについても「フォンズィーは大丈夫だ。現時点ではそれ以上は言えない」と短く安心材料を示した。

重要な冬の連戦に向け、主力が復帰

主力選手たちがピッチに戻ることは、コンパニ監督にとって好機を捉えた後押しとなる。監督自身も医療上の理由による4週間の離脱から戻ったばかりだ。バイエルンは欧州5大リーグで唯一の無敗チームとしてブンデスリーガの首位に立っており、ウインターブレイクまでの8試合ではムシアラの創造性が重要になるだろう。