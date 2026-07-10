スペインは金曜の準々決勝でベルギーを2－1で破り、2026年W杯準決勝進出を決めた。88分、途中出場のアルベルト・メリーノが決勝弾。火曜にはフランスと対戦する。

直前にユーリ・ティレマンスの欠場が判明したベルギーは、代役ハンス・ファナケンが奮闘。優勝候補を相手に粘り強い試合を展開した。

スペインは30分、ファビアン・ルイスが先制。ダニー・オルモのシュートをGKティボ・クルトワが弾いたこぼれ球を、右サイドのラミン・ヤマルがペドロ・ポロのクロスを合わせてネットに突き刺した。

前半終了間際の41分、デ・ケテラーがカスタニのクロスを力強いヘディングで合わせ、ベルギーが同点とした。これは大会開始から650分間続いたスペインの堅守を破った初失点だった。

後半もスペインが圧力を強めたが、55分にはデ・クイパーのシュートがポストを直撃し、ベルギーが逆転の好機を掴みかけた。その後、デ・ラ・フエンテ監督はペドリとフェラン・トーレスを投入して攻撃を活性化させた。

72分にはベルギーの守護神GKティボー・クルトワが太ももを負傷し退場。涙を流しながらピッチを去り、マンチェスター・ユナイテッドのGKセン・ラメンスが代わって入った。この交代が試合の流れを大きく変えた。

デ・ラ・フエンテ監督はニコ・ウィリアムズとメリーノを投入。その直後、コバルシのシュートをラメンスが弾いたボールをメリーノが押し込み、88分に決勝点（1－2）。

スペインは連勝を続け、準決勝でフランスと対戦する。欧州の2強が王座をかけて激突する。