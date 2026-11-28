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スペイン紙『デフェンサ・セントラル』は、レアル・マドリーがデポルティボ・アラベスに1-2で敗れた試合を受け、ブラヒム・ディアスを痛烈に批判した。このモロッコ人選手は前半に精彩を欠くプレーに終始した。ジョゼ・モウリーニョ監督の構想でより大きな役割を得るにふさわしいことを証明するチャンスだったが、ピッチに残すよう首脳陣を納得させるだけのものは示せなかった。

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報道した同紙によれば、モウリーニョ監督はヤン・ディオマンデをベンチに置き、ブラヒム・ディアスをヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エンバペとともに攻撃の3トップの一角として先発起用した。しかしディアスは与えられた信頼に応えられず、期待された攻撃面での影響力を発揮できないまま、後半開始とともに交代となった。

同紙はさらに、ディアスが45分間プレーしながら、レアル・マドリーの前線という高い位置にいたにもかかわらず枠内シュートを1本も放てなかったと指摘した。ドリブルも4回の試みのうち成功は2回にとどまり、成功率は50％。個人での仕掛けがアラベスのゴールを脅かす決定機につながることはなかった。

同紙は出場時の数字にも焦点を当て、ボールタッチは37回、ボールロストは8回、さらにトラップミスが2回あったと伝えた。ボールを持ち運んだ距離は5回の持ち上がりで計46.5メートル、獲得したファウルは1回だった。

同紙は、これらのデータがレアル・マドリーの攻撃陣に名を連ねる選手に求められる継続性と効率性を欠いたパフォーマンスを示していると評した。

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『デフェンサ・セントラル』は、ブラヒム・ディアスのプレーにおける最大の問題点はゴール前での存在感の欠如だったとみている。動き出しやドリブルを攻撃の脅威に変えることができず、エンバペやヴィニシウスと並ぶ環境を生かしてチャンスを作ることも、効果的にペナルティエリアに迫ることもできなかった。結局、前半に見せた最大の見せ場は2回のドリブル成功にとどまった。

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モウリーニョ監督がハーフタイムにディアスを下げた決断は、そのパフォーマンスへの不満を明確に示すものだった。前半を0-1のビハインドで終えたレアル・マドリーの攻撃を活性化させるため、指揮官はこのモロッコ人選手とオーレリアン・チュアメニに代えて、ベルナルド・シルヴァとヤン・ディオマンデを投入した。

同紙は記事の締めくくりとして、ブラヒム・ディアスの出場はモウリーニョ監督の陣容における立場を強固にする機会を逃したものだと評価した。とりわけ前線のポジション争いが激しい状況で、今回のプレーではレアル・マドリーの攻撃でより大きな役割を求めるには不十分だったと強調している。

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こうしてディアスは、指揮官の信頼を生かして先発の座をつかむ力を証明する必要があった中で、アラベス戦で目立った攻撃面の足跡を残せずに終わった。