共有 GOALをGoogleでフォロー

アル・イテハドに所属するモロッコ人FWユセフ・エン＝ネシリが、丸1カ月続いたゴール日照りに終止符を打った。相手はロシュン・サウジリーグにおける「お得意様」だった。

広告

アル・イテハドは本日金曜日に行われた一戦でネオムに1－0で勝利した 。試合はロシュン・サウジリーグ第13節として、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムで行われた。

エン＝ネシリはベンチスタートだった。アル・イテハドを率いるドイツ人指揮官イェンス・ヴィッシング監督は、エン＝ネシリに代えてナイジェリア人FWジョージ・イレニケナを先発に起用したのだ。

しかし、ドイツ人指揮官が動くのは早かった。後半開始と同時にナイジェリア人FWを下げてエン＝ネシリを投入すると、この交代が試合の流れを完全にアル・イテハドへと引き寄せた。

モロッコ人FWの動き出しはネオム守備陣を大いに苦しめ、何度も得点に迫ったが、最後のタッチの精度を欠いた。

広告 広告

均衡が破れたのは75分。アルジェリア人MFフセム・アワールが送った縦へのスルーパスにユセフ・エン＝ネシリが頭で合わせ、アウェイチームのゴールネットを揺らした。

Related Topics

当初、主審はモロッコ人FWのオフサイドを理由にゴールを取り消したが、その後VARとの交信を経て、エン＝ネシリのゴールは正当なものと確認された。

このゴールはユセフ・エン＝ネシリにとって特別な意味を持つ。ロシュン・サウジリーグとAFCチャンピオンズリーグエリートの両方で、アル・イテハドでは丸1カ月ゴールから遠ざかっていたからだ。

広告

エン＝ネシリの直近のゴールは10月26日。AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第3節、アウェイでウズベキスタンのネフチに2－1で勝利した試合で得点を挙げていた。

それ以降、29歳のストライカーはロシュン・サウジリーグのアル・ディルイーヤ戦とアブハ戦、AFCチャンピオンズリーグエリートのアル・アイン（UAE）戦とパフタコール（ウズベキスタン）戦の計4試合に出場したが、いずれもゴールを奪えなかった。

広告

この一撃で、ユセフ・エン＝ネシリは公式戦通算9ゴールに到達し、同数をマークしているナイジェリア人FWジョージ・イレニケナと並んで今季のアル・イテハドのチーム得点王となった。

ただし、ロシュン・サウジリーグに限ればモロッコ人FWがナイジェリア人FWを上回る。エン＝ネシリはリーグ戦8ゴール目を記録した一方、イレニケナは6ゴールにとどまっている。

広告

サウジリーグの放送局「サマニヤ」によれば、驚くべきことにエン＝ネシリのリーグ戦8ゴールのうち4ゴールは途中出場から生まれたものだ。まさにドイツ人指揮官イェンス・ヴィッシング監督の構想における「黄金のスーパーサブ」と言える。

さらに、データ会社「オプタ」によると、このゴールはモロッコ人FWにとってネオムから奪った3ゴール目となり、昨季の冬にアル・イテハドへ加入して以来、ロシュン・サウジリーグにおける最大の「お得意様」となった。

広告

これまでエン＝ネシリは、アル・イテファク、アル・ファイサリー、アル・ファイハの3クラブからそれぞれ2ゴールずつを挙げていたが、今回の得点でその並びから抜け出し、ネオムが単独で最大の「お得意様」となった。

なお、ユセフ・エン＝ネシリは今季開幕からアル・イテハドで公式戦を通じて好調を維持しており、18試合に出場して9ゴール2アシストを記録している。